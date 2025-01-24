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Нерухомість на Закарпатті — що відбувається з цінами на житло

24 січня 2025 10:54
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Ціни на житло на Закарпатті – зміни, аналіз та прогнози на 2025 рік
Будинок на Закарпатті. Фото: Pixabay
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

У 2024 році на Закарпатті відбулися значні зміни на ринку нерухомості. Попит на купівлю житла знизився на 5-8%, а оренда втратила 10% популярності порівняно з попереднім роком.

Саме попит на купівлю і вплинув на вартість нерухомості в Західному регіоні, повідомляє "Суспільне".

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За словами рієлторки Антоніни Гери, вартість вторинного житла та оренди в Ужгороді помітно впала. Наприклад, оренда трикімнатної квартири (100-110 кв. м) у 2023 році коштувала близько 800 дол., а у 2024-му році вже знаходилась у діапазоні 600-650 дол.

Первинний ринок

Закарпаття посіло друге місце в Україні за вартістю нових квартир. Середня ціна квадратного метра зросла на 14% та становила 1,171 тис. дол. Для порівняння, у Києві, де ціна найвища (1,342 тис. дол./кв. м), відбулося зниження на 4%. Львівська область, яка посідає третє місце, зафіксувала ріст на 3% (1,09 тис. дол./кв. м).

Вторинний ринок

Закарпаття стало третім в Україні за вартістю вторинного житла, у середньому:

  • однокімнатна квартира – 69,28 тис. дол.;
  • двокімнатна – 82,44 тис. дол.;
  • трикімнатна – 95 тис. дол.

Ринок оренди

Закарпаття займає 5-7 місця за вартістю оренди в Україні. Так, середні ціни на оренду квартир тут становлять:

  • однокімнатна квартира – 12,6 тис. грн/місяць;
  • двокімнатна — 14,9 тис. грн/місяць;
  • трикімнатна — 20 тис. грн/місяць.

Прогнози на 2025 рік

За словами Антоніни Гери, у 2025 році вартість нового житла на Закарпатті може зрости на 20-25%. Ціни на вторинне житло залишаться стабільними, проте вартість квартир чехословацького періоду може знизитися до середини року на 15%.

Раніше ми аналізували поточну ситуацію на ринку нерухомості та порівнювали вартість оренди житла із середніми зарплатами, аби визначити, у яких регіонах України житло залишається найбільш доступним.

Як повідомлялось, ціни на нерухомість в Україні продовжують зростати, а попит на оренду квартир залишається стабільно високим. Так, у 2025 році українцям не варто очікувати зниження вартості оренди житла, проте підготовка до її подорожчання буде цілком розумною.

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