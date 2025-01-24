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Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

24 января 2025 10:54
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Цены на жилье на Закарпатье – изменения, анализ и прогнозы на 2025 год
Дом на Закарпатье. Фото: Pixabay
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В 2024 году на Закарпатье произошли значительные изменения на рынке недвижимости. Спрос на покупку жилья снизился на 5-8%, а аренда потеряла 10% популярности по сравнению с предыдущим годом.

Именно спрос на покупку и повлиял на стоимость недвижимости в Западном регионе, сообщает "Суспільне".

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По словам риелтора Антонины Геры, стоимость вторичного жилья и аренды в Ужгороде заметно упала. Например, аренда трехкомнатной квартиры (100-110 кв. м) в 2023 году стоила около 800 долл., а в 2024-м году уже находилась в диапазоне 600-650 долл.

Первичный рынок

Закарпатье заняло второе место в Украине по стоимости новых квартир. Средняя цена квадратного метра выросла на 14% и составила 1,171 тыс. долл. Для сравнения, в Киеве, где цена самая высокая (1,342 тыс. долл./кв. м), произошло снижение на 4%. Львовская область, которая занимает третье место, зафиксировала рост на 3% (1,09 тыс. долл./кв. м).

Вторичный рынок

Закарпатье стало третьим в Украине по стоимости вторичного жилья, в среднем:

  • однокомнатная квартира – 69,28 тыс. долл.;
  • двухкомнатная – 82,44 тыс. долл.;
  • трехкомнатная – 95 тыс. долл.

Рынок аренды

Закарпатье занимает 5-7 места по стоимости аренды в Украине. Так, средние цены на аренду квартир здесь составляют:

  • однокомнатная квартира – 12,6 тыс. грн/месяц;
  • двухкомнатная – 14,9 тыс. грн/месяц;
  • трехкомнатная – 20 тыс. грн/месяц;

Прогнозы на 2025 год

По словам Антонины Геры, в 2025 году стоимость нового жилья на Закарпатье может вырасти на 20-25%. Цены на вторичное жилье останутся стабильными, однако стоимость квартир чехословацкого периода может снизиться к середине года на 15%.

Ранее мы анализировали текущую ситуацию на рынке недвижимости и сравнивали стоимость аренды жилья со средними зарплатами, чтобы определить, в каких регионах Украины жилье остается наиболее доступным.

Как сообщалось, цены на недвижимость в Украине продолжают расти, а спрос на аренду квартир остается стабильно высоким. Так, в 2025 году украинцам не стоит ожидать снижения стоимости аренды жилья, однако подготовка к ее подорожанию будет вполне разумной.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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