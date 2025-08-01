Кто может быть приобретателем имущества по договору пожизненного содержания — ограничения и нюансы в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

На фоне войны и экономической нестабильности все больше украинцев выбирают договор пожизненного содержания как альтернативу дарению или завещанию. С одной стороны, это способ для пожилых или одиноких людей получить стабильную помощь, с другой — шанс для приобретателя получить недвижимость или ценное имущество.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право стать приобретателем по такому договору. Ведь не каждый желающий может автоматически претендовать на имущество.

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Кто именно может быть приобретателем имущества

Согласно Гражданскому кодексу Украины, приобретателем может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо (в т.ч. родственник или посторонний гражданин). Или юридическое лицо, например благотворительная организация или дом престарелых.

Ключевое требование — дееспособность и согласие на выполнение обязанностей по обеспечению содержания и ухода за отчуждателем. В случае заключения договора с несколькими приобретателями, все они несут общую ответственность перед отчуждателем.

"Приобретателем может быть любое совершеннолетнее лицо, однако оно должно быть реально способным выполнять обязанности по ежемесячному содержанию и нести ответственность в случае нарушения договора", — отмечают в Министерстве юстиции Украины.

Когда имущество принадлежит нескольким лицам

Если передаваемое имущество находится в общей совместной собственности (например, у супругов), договор заключается от имени обоих совладельцев. В случае смерти одного из них обязанности приобретателя уменьшаются в соответствии с долей умершего.

Также договор может быть заключен только одним совладельцем, но только после определения его доли в общем имуществе.

Нюансы с имуществом сельскохозяйственного назначения

Есть особенности относительно земель сельхозназначения. Они могут передаваться только родственникам или членам семьи. То есть, если вы хотите передать пай постороннему лицу, нотариус не сможет удостоверить договор.

В то же время земельные участки несельскохозяйственного назначения могут передаваться любому приобретателю без ограничений.

Когда имущество переходит в собственность приобретателя

Согласно статье 334 Гражданского кодекса, право собственности на имущество возникает с момента нотариального удостоверения договора, но если речь идет о недвижимости — только после госрегистрации.

Однако распоряжаться имуществом до смерти отчуждателя приобретатель не может. Ему запрещено продавать, дарить, обменивать или закладывать это имущество.

Кто выполняет обязанности, если приобретатель не может

В случае невозможности выполнения обязательств приобретателем (из-за болезни, отъезд, изменение жизненных обстоятельств), они могут быть переданы:

члену семьи приобретателя;

другому лицу с согласия отчуждателя;

по решению суда, если отчуждатель не соглашается добровольно.

Это позволяет сохранить действие договора, не прекращая материальную поддержку отчуждателя.

Что происходит после смерти приобретателя

Если приобретатель умирает, его обязанности переходят к наследникам, но только в том случае, если они приняли имущество. В противном случае имущество возвращается отчуждателю, а договор теряет силу.

Юридические лица также могут быть приобретателями. В случае их ликвидации имущество возвращается к отчуждателю, или же переходит к учредителям юридического лица вместе со всеми обязательствами.

Можно ли изменить имущество или условия содержания

Договор может предусматривать замену имущества на другое — по согласию сторон. Например, если жилье уничтожено, а приобретатель имеет другую недвижимость, которую готов передать взамен.

Также допускается изменение объема или формы содержания — например, вместо продуктов ежемесячно выплачиваются средства.

В каких случаях договор будет расторгнут

Основания для прекращения договора четко прописаны в законе:

смерть отчуждателя;

смерть приобретателя без наследников;

ликвидация юридического лица-приобретателя;

невыполнение обязанностей приобретателем;

заявление приобретателя о невозможности дальше выполнять обязательства.

Суд может либо вернуть имущество отчуждателю, либо оставить его приобретателю частично — с учетом расходов и длительности ухода.

Как правильно оформить договор и не потерять имущество

Договор должен быть обязательно нотариально удостоверен. Также нотариус вносит информацию о запрете отчуждения в реестр. Без этих действий документ не имеет юридической силы.

В договоре желательно четко прописать:

объем ухода;

размер и периодичность денежных выплат;

право на проживание отчуждателя;

условия замены имущества;

ответственность за невыполнение обязанностей.

Ранее мы рассказывали, можно ли продать квартиру, если документы на право собственности утеряны или еще не оформлены. Это один из самых актуальных вопросов на рынке недвижимости Украины, интересующий многих в 2025 году. Такая ситуация требует тщательного юридического анализа, ведь продажа без подтвержденного права собственности — это сложный процесс со многими нюансами.

Также отметим, что арест недвижимого имущества — это строгая мера, которую применяет государственный исполнитель, чтобы побудить должника выполнить свои обязательства. Такой арест накладывает ограничения на недвижимость, запрещая ее продажу, дарение или передачу по наследству.