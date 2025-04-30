Дизайн интерьера квартиры Маши Ефросининой: когда стиль имеет характер (фото)

Маша Ефросинина. Фото: mashaefrosinina /Instagram

Известная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина часто делится со своей аудиторией моментами из своей жизни в социальных сетях. Ее двухэтажная квартира, где она живет вместе с мужем Тимуром Хромаевым, стала настоящей визитной карточкой их стиля и вкуса. Это пространство — это не просто дом, а настоящее произведение искусства, сочетающее эклектику, современные дизайнерские решения и гармонию.

Квартира Маши Ефросининой поражает сочетанием стилей, которое кажется невозможным на первый взгляд. Темные оттенки — черный, темно-коричневый, графитовый — доминируют в палитре, но не создают ощущение мрачности. Благодаря большому количеству окон и продуманному освещению пространство остается светлым и воздушным. Использование натуральных материалов, таких как дерево и металл, добавляет дому тепла и современной элегантности.

Реклама

Читайте также:

В квартире Ефросининой много окон. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

Дизайн квартиры отражает характеры ее владельцев: яркие, харизматичные, но в то же время утонченные. Эклектика проявляется в сочетании строгих линий, минималистичных элементов и ярких акцентов.

Например, в гостиной можно увидеть массивную деревянную мебель наряду с металлическими декоративными элементами, создающими баланс между силой и изяществом.

В квартире Ефросининой царит эклектика. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

Кухня: функциональность и стиль

Кухня в доме Ефросининой — это воплощение современных стандартов дизайна. Она оборудована по последнему слову техники, что делает ее не только красивой, но и чрезвычайно практичной. Темная цветовая гамма кухонной мебели контрастирует с глянцевыми поверхностями, которые отражают свет, добавляя пространству глубины.

Кухня звезды. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

Особое внимание привлекают детали: стильные ручки, встроенное освещение и минималистичные аксессуары. Кухня выглядит как место, где не только готовят еду, но и проводят время за душевными разговорами. Это идеальный пример того, как можно совместить эстетику и функциональность.

Ефросинина любит убирать сама. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

Спальня: сказочный уголок романтики

Если общий стиль квартиры можно описать как современный и несколько строгий, то спальня супругов — это настоящий контраст. Эта комната напоминает покои принцессы из сказок Disney. Мягкие пастельные оттенки, нежные текстуры и романтические детали создают атмосферу уюта и умиротворения.

Спальня телезвезды. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

По словам Маши, дизайн спальни — это компромисс, где преимущество получили ее предпочтения. Кровать с мягким изголовьем, легкие шторы и декоративные подушки придают комнате особый шарм. Этот контраст с остальной квартирой только подчеркивает уникальность дома.

Пространство для активности и творчества

Одна из главных особенностей квартиры — ее просторность. Большая площадь позволяет Маше заниматься любимыми делами: от йоги и спорта до творческих проектов. В квартире есть специально оборудованные зоны для физических активностей, идеально подходящие для поддержания активного образа жизни.

Зеркальные шкафы требуют постоянного ухода. Фото: YouTube/Маша Ефросинина

Этот аспект делает дом не только красивым, но и функциональным. Пространство продумано так, чтобы каждый уголок имел свое назначение, но в то же время выглядел гармонично в общей концепции дизайна.

Ванная Ефросининой. Фото: mashaefrosinina /Instagram

Советы для создания похожего интерьера

Сочетайте темные и светлые оттенки. Темная палитра выглядит элегантно, но требует баланса. Используйте большие окна, зеркала или глянцевые поверхности, чтобы добавить света.

Экспериментируйте с материалами. Дерево, металл и стекло создают современный и теплый вид. Не бойтесь сочетать разные текстуры.

Создавайте контрасты. Нежная спальня может гармонировать со строгим дизайном других комнат, если сохранить единую стилистическую нить.

Инвестируйте в освещение. Свет — ключ к атмосфере. Используйте комбинацию основного, акцентного и декоративного освещения.

Сохраняйте функциональность. Пространство должно быть не только красивым, но и удобным. Планируйте зоны для хобби, работы или спорта.

Ранее мы рассказывали о доме популярного блогера Тани Парфильевой, который является воплощением современного дизайна, гармонично сочетающего роскошь, комфорт и функциональность. Дизайн дома Парфильевой — это образец того, как можно создать пространство, которое одновременно поражает своей красотой и является максимально удобным для жизни.

А просторная квартира Оли Поляковой на Печерске охватывает более 200 квадратных метров. Интерьер дома выполнен в современном стиле с добавлением лофт-элементов, что создает комфортную и функциональную обстановку.