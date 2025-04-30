Дизайн інтер’єру квартири Маші Єфросиніної: коли стиль має характер (фото)

Маша Єфросиніна. Фото: mashaefrosinina /Instagram

Відома українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна часто ділиться зі своєю аудиторією моментами зі свого життя у соціальних мережах. Її двоповерхова квартира, де вона мешкає разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим, стала візитівкою їхнього стилю та смаку. Цей простір — це не просто оселя, а справжній витвір мистецтва, що поєднує еклектику, сучасні дизайнерські рішення та гармонію.

Квартира Маші Єфросиніної вражає поєднанням стилів, яке здається неможливим, на перший погляд. Темні відтінки — чорний, темно-коричневий, графітовий — домінують у палітрі, але не створюють відчуття похмурості. Завдяки великій кількості вікон і продуманому освітленню простір залишається світлим і повітряним. Використання натуральних матеріалів, таких як дерево та метал, додає оселі тепла і сучасної елегантності.

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У квартирі Єфросиніної багато вікон. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

Дизайн квартири відображає характери її власників: яскраві, харизматичні, але водночас витончені. Еклектика проявляється в поєднанні строгих ліній, мінімалістичних елементів і яскравих акцентів.

Наприклад, у вітальні можна побачити масивні дерев’яні меблі поряд із металевими декоративними елементами, що створюють баланс між силою та витонченістю.

У квартирі Єфросиніної панує еклектика. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

Кухня: функціональність і стиль

Кухня в оселі Єфросиніної — це втілення сучасних стандартів дизайну. Вона обладнана за останнім словом техніки, що робить її не лише красивою, але й надзвичайно практичною. Темна колірна гама кухонних меблів контрастує з глянцевими поверхнями, які відбивають світло, додаючи простору глибини.

Кухня зірки. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

Особливу увагу привертають деталі: стильні ручки, вбудоване освітлення та мінімалістичні аксесуари. Кухня має вигляд як місце, де не лише готують їжу, але й проводять час за душевними розмовами. Це ідеальний приклад того, як можна поєднати естетику та функціональність.

Єфросиніна любить прибирати сама. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

Спальня: казковий куточок романтики

Якщо загальний стиль квартири можна описати як сучасний і дещо строгий, то спальня подружжя — це справжній контраст. Ця кімната нагадує спочивальню принцеси з казок Disney. М’які пастельні відтінки, ніжні текстури та романтичні деталі створюють атмосферу затишку й умиротворення.

Спальня телезірки. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

За словами Маші, дизайн спальні — це компроміс, де перевагу отримали її вподобання. Ліжко з м’яким узголів’ям, легкі штори та декоративні подушки додають кімнаті особливого шарму. Цей контраст із рештою квартири лише підкреслює унікальність оселі.

Простір для активності та творчості

Одна з головних особливостей квартири — її просторість. Велика площа дозволяє Маші займатися улюбленими справами: від йоги та спорту до творчих проєктів. У квартирі є спеціально обладнані зони для фізичних активностей, що ідеально підходять для підтримання активного способу життя.

Дзеркальні шафи потребують постійного догляду. Фото: YouTube/Маша Єфросиніна

Цей аспект робить оселю не лише красивою, але й функціональною. Простір продуманий так, щоб кожен куточок мав своє призначення, але водночас мав гармонійний вигляд в загальній концепції дизайну.

Ванна Єфросиніної. Фото: mashaefrosinina /Instagram

Поради для створення схожого інтер’єру

Поєднуйте темні та світлі відтінки. Темна палітра має елегантний вигляд, але потребує балансу. Використовуйте великі вікна, дзеркала або глянцеві поверхні, щоб додати світла.

Експериментуйте з матеріалами. Дерево, метал і скло створюють сучасний і теплий вигляд. Не бійтеся поєднувати різні текстури.

Створюйте контрасти. Ніжна спальня може гармоніювати зі строгим дизайном інших кімнат, якщо зберегти єдину стилістичну нитку.

Інвестуйте в освітлення. Світло — ключ до атмосфери. Використовуйте комбінацію основного, акцентного та декоративного освітлення.

Зберігайте функціональність. Простір має бути не лише красивим, але й зручним. Плануйте зони для хобі, роботи чи спорту.

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