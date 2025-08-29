Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Дизайн интерьера — какие тренды популярны в 2025-2026 годах

Дизайн интерьера — какие тренды популярны в 2025-2026 годах

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 20:08
Тренды дизайна интерьера 2025 2026 — идеи для дома от экспертов
Дизайнер интерьера за работой. Фото: Freepik

Дизайн интерьеров постоянно меняется, отражая наши потребности, вкусы и образ жизни. В 2025-2026 годах мы видим возвращение к уюту, индивидуальности и качеству, противостоящие холодному минимализму, который напоминал стерильные магазины или больницы.

Белый интерьер, который несколько лет подряд считался идеальной базой, оказался слишком распространенным и безликим, говорит архитектурный дизайнер Екатерина Луференко. Именно поэтому в 2025-2026 годах дизайнеры ищут новые решения, возвращая в пространство декоративность, фактуры и более сложные цветовые сочетания.

Реклама
Читайте также:

"Мы доигрались с трендами на минимализм и в конце получили эстетику Apple Store как квинтэссенцию современного дизайна", — отмечает она.

Декоративность как главный тренд

Одним из ключевых направлений станет декоративность. И это вовсе не означает только вазочки и книги на полках. Речь идет о:

  • использовании фактурных материалов;
  • сочетание различных видов камня и дерева;
  • работе с текстилем, узорами и паттернами.

"Декоративность - это о многослойности, как в живописи, где сначала создаются большие объемы, а затем добавляются детали", — объясняет Луференко.

Особенно важной эта тенденция становится в просторных помещениях. Темные оттенки стен или мебели помогают избежать эффекта "больничной холодности" и создают ощущение уюта.

Цвета в дизайне интерьеров 2025-2026 годов

Мода на цвета движется волнами: от ярких к нейтральным и обратно. В ближайшие годы насыщенные оттенки снова станут актуальными. Среди ключевых направлений:

  • темные цвета для спальни, дарящие ощущение покоя;
  • акцентные оттенки для коридоров или гостевых санузлов;
  • теплые универсальные палитры, как, например, Cinnamon Slate от Benjamin Moore - официальный цвет 2025 года.

"Каждый день вы будете любоваться сложными цветами, которые меняются в зависимости от погоды и освещения", — советует Луференко.

Дерево в современных интерьерах

Дерево становится настоящим символом интерьеров нового цикла. Его используют на стенах, перегородках, фасадах мебели. Этот материал считается вечным — правильно подобранный оттенок всегда будет оставаться актуальным.

Дизайнер подчеркивает, что дерево можно смело комбинировать с другими материалами, создавая баланс между теплом и современностью.

Возвращение традиционности

Еще один тренд 2025-2026 — современное переосмысление традиционных интерьерных мотивов. Это может быть:

  • использование классической живописи или обоев;
  • включение винтажной мебели и освещения;
  • акценты в стиле итальянских дворцов или романтические обои с цветами.

"Часто ремонт выглядит слишком новым и стерильным. Добавить харизмы помогают винтажные предметы, особенно освещение", — делится Луференко.

Здесь важна гармония: современную мебель можно сочетать с классическими деталями, чтобы пространство не выглядело перегруженно.

Тихая роскошь как стиль жизни

Последний важный тренд — так называемая тихая роскошь. Речь идет не о показной демонстрации статуса, а о качестве, которое чувствуется в деталях:

  • мебель из шпона вместо ДСП;
  • натуральный паркет вместо ламината;
  • качественные ручки, светильники и электрофурнитура.

"Когда в конце ремонта уже нет сил, именно детали могут испортить всю работу. А правильный выбор качественных материалов и вещей станет инвестицией на годы", — говорит Луференко.

Как сообщалось, даже самый роскошный интерьер могут испортить, казалось бы, незначительные детали. Из-за этого пространство теряет гармонию и стиль, а работа дизайнеров и затраты на качественные материалы оказываются напрасными.

Также мы рассказывали, что спальня — это пространство, где мы не только отдыхаем, но и восстанавливаем силы для нового дня. Размер и правильная организация комнаты напрямую влияют на качество сна и общий психологический комфорт. Это, в свою очередь, улучшает нашу производительность и ощущение уюта.

недвижимость тренды Дизайн зона комфорта квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации