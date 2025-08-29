Тренды дизайна интерьера 2025 2026 — идеи для дома от экспертов

Дизайнер интерьера за работой. Фото: Freepik

Дизайн интерьеров постоянно меняется, отражая наши потребности, вкусы и образ жизни. В 2025-2026 годах мы видим возвращение к уюту, индивидуальности и качеству, противостоящие холодному минимализму, который напоминал стерильные магазины или больницы.

Белый интерьер, который несколько лет подряд считался идеальной базой, оказался слишком распространенным и безликим, говорит архитектурный дизайнер Екатерина Луференко. Именно поэтому в 2025-2026 годах дизайнеры ищут новые решения, возвращая в пространство декоративность, фактуры и более сложные цветовые сочетания.

"Мы доигрались с трендами на минимализм и в конце получили эстетику Apple Store как квинтэссенцию современного дизайна", — отмечает она.

Декоративность как главный тренд

Одним из ключевых направлений станет декоративность. И это вовсе не означает только вазочки и книги на полках. Речь идет о:

использовании фактурных материалов;

сочетание различных видов камня и дерева;

работе с текстилем, узорами и паттернами.

"Декоративность - это о многослойности, как в живописи, где сначала создаются большие объемы, а затем добавляются детали", — объясняет Луференко.

Особенно важной эта тенденция становится в просторных помещениях. Темные оттенки стен или мебели помогают избежать эффекта "больничной холодности" и создают ощущение уюта.

Цвета в дизайне интерьеров 2025-2026 годов

Мода на цвета движется волнами: от ярких к нейтральным и обратно. В ближайшие годы насыщенные оттенки снова станут актуальными. Среди ключевых направлений:

темные цвета для спальни, дарящие ощущение покоя;

акцентные оттенки для коридоров или гостевых санузлов;

теплые универсальные палитры, как, например, Cinnamon Slate от Benjamin Moore - официальный цвет 2025 года.

"Каждый день вы будете любоваться сложными цветами, которые меняются в зависимости от погоды и освещения", — советует Луференко.

Дерево в современных интерьерах

Дерево становится настоящим символом интерьеров нового цикла. Его используют на стенах, перегородках, фасадах мебели. Этот материал считается вечным — правильно подобранный оттенок всегда будет оставаться актуальным.

Дизайнер подчеркивает, что дерево можно смело комбинировать с другими материалами, создавая баланс между теплом и современностью.

Возвращение традиционности

Еще один тренд 2025-2026 — современное переосмысление традиционных интерьерных мотивов. Это может быть:

использование классической живописи или обоев;

включение винтажной мебели и освещения;

акценты в стиле итальянских дворцов или романтические обои с цветами.

"Часто ремонт выглядит слишком новым и стерильным. Добавить харизмы помогают винтажные предметы, особенно освещение", — делится Луференко.

Здесь важна гармония: современную мебель можно сочетать с классическими деталями, чтобы пространство не выглядело перегруженно.

Тихая роскошь как стиль жизни

Последний важный тренд — так называемая тихая роскошь. Речь идет не о показной демонстрации статуса, а о качестве, которое чувствуется в деталях:

мебель из шпона вместо ДСП;

натуральный паркет вместо ламината;

качественные ручки, светильники и электрофурнитура.

"Когда в конце ремонта уже нет сил, именно детали могут испортить всю работу. А правильный выбор качественных материалов и вещей станет инвестицией на годы", — говорит Луференко.

