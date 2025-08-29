Тренди дизайну інтер’єру 2025 2026 — ідеї для дому від експертів

Дизайнер інтер’єру за роботою. Фото: Freepik

Дизайн інтер’єрів постійно змінюється, відображаючи наші потреби, смаки та спосіб життя. У 2025-2026 роках ми бачимо повернення до затишку, індивідуальності та якості, що протистоять холодному мінімалізму, який нагадував стерильні магазини чи лікарні.

Білий інтер’єр, що кілька років поспіль вважався ідеальною базою, виявився надто поширеним і безликим, каже архітектурний дизайнер Катерина Луференко. Саме тому у 2025-2026 роках дизайнери шукають нові рішення, повертаючи у простір декоративність, фактури та більш складні кольорові поєднання.

"Ми догралися із трендами на мінімалізм і врешті отримали естетику Apple Store як квінтесенцію сучасного дизайну", — зазначає вона.

Декоративність як головний тренд

Одним з ключових напрямів стане декоративність. І це зовсім не означає лише вазочки та книги на полицях. Йдеться про:

використання фактурних матеріалів;

поєднання різних видів каменю та дерева;

роботу з текстилем, візерунками та патернами.

"Декоративність — це про багатошаровість, як у живописі, де спочатку створюються великі об’єми, а потім додаються деталі", — пояснює Луференко.

Особливо важливою ця тенденція стає у просторих приміщеннях. Темні відтінки стін або меблів допомагають уникнути ефекту "лікарняної холодності" та створюють відчуття затишку.

Кольори у дизайні інтер'єрів 2025-2026 років

Мода на кольори рухається хвилями: від яскравих до нейтральних і назад. У найближчі роки насичені відтінки знову стануть актуальними. Серед ключових напрямів:

темні кольори для спальні, що дарують відчуття спокою;

акцентні відтінки для коридорів чи гостьових санвузлів;

теплі універсальні палітри, як, наприклад, Cinnamon Slate від Benjamin Moore – офіційний колір 2025 року.

"Кожного дня ви будете милуватися складними кольорами, які змінюються залежно від погоди та освітлення", — радить Луференко.

Дерево у сучасних інтер'єрах

Дерево стає справжнім символом інтер'єрів нового циклу. Його використовують на стінах, перегородках, фасадах меблів. Цей матеріал вважається вічним — правильно підібраний відтінок завжди залишатиметься актуальним.

Дизайнер підкреслює, що дерево можна сміливо комбінувати з іншими матеріалами, створюючи баланс між теплом та сучасністю.

Повернення традиційності

Ще один тренд 2025-2026 — сучасне переосмислення традиційних інтер’єрних мотивів. Це може бути:

використання класичного живопису чи шпалер;

включення вінтажних меблів і освітлення;

акценти у стилі італійських палаців або романтичні шпалери з квітами.

"Часто ремонт виглядає занадто новим і стерильним. Додати харизми допомагають вінтажні предмети, особливо освітлення", — ділиться Луференко.

Тут важлива гармонія: сучасні меблі можна поєднувати з класичними деталями, щоб простір не виглядав перевантажено.

Тиха розкіш як стиль життя

Останній важливий тренд — так звана тиха розкіш. Йдеться не про показну демонстрацію статусу, а про якість, що відчувається у деталях:

меблі зі шпону замість ДСП;

натуральний паркет замість ламінату;

якісні ручки, світильники та електрофурнітура.

"Коли наприкінці ремонту вже немає сил, саме деталі можуть зіпсувати всю роботу. А правильний вибір якісних матеріалів і речей стане інвестицією на роки", — каже Луференко.

