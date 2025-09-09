Цены на землю в Ирпене в сентябре 2025 года — где выгодно купить

Люди в поле. Фото: Freepik

Рынок земли в Украине продолжает активно развиваться, и Ирпень, как популярный пригород Киева, не исключение. В сентябре 2025 года цены на земельные участки в этом регионе привлекают внимание инвесторов, застройщиков и тех, кто мечтает о собственном доме неподалеку от столицы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит земля в Ирпене, какие факторы влияют на цену, где самые дорогие и самые дешевые участки.

Сколько стоит земля в Ирпене в 2025 году

По состоянию на сентябрь 2025 года средняя цена за сотку земли в Ирпене зависит от назначения участка (сельскохозяйственный или под застройку), расположения и наличия коммуникаций. По данным аналитической платформы Опендатабот, средняя цена гектара в Киевской области составляет около 86 921 грн, но в Ирпене, из-за его популярности, цены выше.

Сельскохозяйственная земля

В среднем сотка такой земли стоит от 10 000 до 20 000 грн. Гектар (100 соток) может обойтись в 1-2 млн грн в зависимости от плодородности почвы и близости к дорогам.

Земля под жилую застройку

Цены на участки под строительство значительно выше — от 50 000 до 150 000 грн за сотку. В престижных районах, ближе к центру Ирпеня или с подведенными коммуникациями (электричество, газ, вода), цена может достигать 200 000 грн за сотку.

Коммерческая земля

Участки под бизнес (например, для магазинов или офисов) стоят от 100 000 до 300 000 грн за сотку, в зависимости от расположения и транспортной доступности.

Самые дорогие участки в Ирпене

Как указано на портале OLX, самые высокие цены фиксируются в центральных районах Ирпеня и вблизи ключевых транспортных артерий, таких как улица Центральная или район парка "Центральный". Участки с подведенными коммуникациями, асфальтированными дорогами и близостью к школам и магазинам стоят дороже всего — от 150 000 до 300 000 грн за сотку.

Например, земля в районе коттеджных городков, таких как "Синергия" или "Стоянка", может достигать верхней границы из-за спроса на премиум-жилье.

Самые дешевые участки в Ирпене

Бюджетные варианты можно найти на окраинах города, например, в районе сел Михайловка-Рубежовка или Забучье. Здесь цены на землю под застройку стартуют от 30 000-50 000 грн за сотку, а сельскохозяйственные участки — от 8 000 до 15 000 грн за сотку.

Такие участки часто не имеют подведенных коммуникаций, что снижает их стоимость, но может потребовать дополнительных инвестиций в будущем.

Почему цены на землю в Ирпене растут

В этом году тенденция к росту стоимости земли сохраняется, ведь Ирпень остается привлекательным из-за близости к Киеву, развитой инфраструктуры и спроса на жилую застройку.

Основными факторами роста цен являются:

Близость к столице. Ирпень расположен всего в 8 км от Киева, что делает его идеальным для тех, кто работает в городе, но хочет жить в более тихом месте. Инфраструктура. В городе есть школы, садики, супермаркеты, парки и транспортное сообщение, что повышает спрос. Спрос на жилье. Новостройки в Ирпене активно развиваются, а застройщики ищут землю под новые проекты. Экономическая стабильность. Несмотря на войну, рынок земли в безопасных регионах, таких как Киевщина, показывает стабильный рост.

