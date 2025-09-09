Ціни на землю в Ірпені у вересні 2025 року — де вигідно купити

Люди в полі. Фото: Freepik

Ринок землі в Україні продовжує активно розвиватися, і Ірпінь, як популярне передмістя Києва, не виняток. У вересні 2025 року ціни на земельні ділянки в цьому регіоні привертають увагу інвесторів, забудовників і тих, хто мріє про власний будинок неподалік столиці.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує земля в Ірпені, які фактори впливають на ціну, де найдорожчі та найдешевші ділянки.

Скільки коштує земля в Ірпені у 2025 році

Станом на вересень 2025 року середня ціна за сотку землі в Ірпені залежить від призначення ділянки (сільськогосподарська чи під забудову), розташування та наявності комунікацій. За даними аналітичної платформи Опендатабот, середня ціна гектара в Київській області становить близько 86 921 грн, але в Ірпені, через його популярність, ціни вищі.

Сільськогосподарська земля

У середньому сотка такої землі коштує від 10 000 до 20 000 грн. Гектар (100 соток) може обійтися в 1-2 млн грн залежно від родючості ґрунту та близькості до доріг.

Земля під житлову забудову

Ціни на ділянки під будівництво значно вищі — від 50 000 до 150 000 грн за сотку. У престижних районах, ближчих до центру Ірпеня чи з підведеними комунікаціями (електрика, газ, вода), ціна може сягати 200 000 грн за сотку.

Комерційна земля

Ділянки під бізнес (наприклад, для магазинів чи офісів) коштують від 100 000 до 300 000 грн за сотку, залежно від розташування та транспортної доступності.

Найдорожчі ділянки в Ірпені

Як зазначено на порталі OLX, найвищі ціни фіксуються в центральних районах Ірпеня та поблизу ключових транспортних артерій, таких як вулиця Центральна чи район парку "Центральний". Ділянки з підведеними комунікаціями, асфальтованими дорогами та близькістю до шкіл і магазинів коштують найдорожче — від 150 000 до 300 000 грн за сотку.

Наприклад, земля в районі котеджних містечок, таких як "Синергія" чи "Стоянка", може досягати верхньої межі через попит на преміум-житло.

Найдешевші ділянки в Ірпені

Бюджетні варіанти можна знайти на околицях міста, наприклад, у районі сіл Михайлівка-Рубежівка чи Забуччя. Тут ціни на землю під забудову стартують від 30 000-50 000 грн за сотку, а сільськогосподарські ділянки — від 8 000 до 15 000 грн за сотку.

Такі ділянки часто не мають підведених комунікацій, що знижує їхню вартість, але може вимагати додаткових інвестицій у майбутньому.

Чому ціни на землю в Ірпені зростають

В цьому році тенденція до зростання вартості землі зберігається, адже Ірпінь залишається привабливим через близькість до Києва, розвинену інфраструктуру та попит на житлову забудову.

Основними факторами зростання цін є:

Близькість до столиці. Ірпінь розташований лише за 8 км від Києва, що робить його ідеальним для тих, хто працює в місті, але хоче жити в тихішому місці. Інфраструктура. У місті є школи, садочки, супермаркети, парки та транспортне сполучення, що підвищує попит. Попит на житло. Новобудови в Ірпені активно розвиваються, а забудовники шукають землю під нові проєкти. Економічна стабільність. Незважаючи на війну, ринок землі в безпечних регіонах, таких як Київщина, показує стабільне зростання.

Як повідомлялось, власникам нерухомості слід знати, що будинок та земельна ділянка, на якій він стоїться, єдині з юридичної точки зору. З 2021 року в Україні діє принцип єдності, який автоматично поєднує право власності на будівлю з правом на землю під нею. Це значно спрощує оформлення документів та запобігає конфліктам.

Також ми розповідали, що земельний податок в Україні — це обов’язковий платіж для власників і користувачів землі, який регулюється законодавством і встановлюється місцевими органами влади. Хоча в 2025 році основні правила оподаткування не змінилися, важливо враховувати всі актуальні нюанси.