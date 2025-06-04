Подарить или завещать недвижимость в Украине — что лучше в 2025 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Передача недвижимости наследникам — это не только формальность, а стратегическое решение. От него зависит не только судьба имущества, но и спокойствие семьи. В 2025 году украинцы имеют два основных варианта: оформить договор дарения или составить завещание. Оба имеют преимущества и ограничения, которые следует оценить в контексте правовых, финансовых и личных обстоятельств.

Грамотная передача недвижимости — это не только забота о будущем наследников, но и о собственном спокойствии, отмечает адвокат Татьяна Догонова.

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Она также подчеркивает, что дарение недвижимости обычно обходится дороже. По состоянию на 2025 год расходы включают:

нотариальные услуги — 1-2% от рыночной стоимости объекта;

государственная пошлина — уплачивается за регистрацию права собственности;

оценка имущества — обязательная процедура, стоит около 1 000-3 000 грн.

Суммарно дарственная может обойтись в 5-20 тысяч грн, в зависимости от стоимости объекта и региона.

Завещание, наоборот, является более бюджетным вариантом:

нотариальные услуги — 500-2000 грн;

дополнительные документы (при необходимости): например, медицинская справка о дееспособности.

Финансово завещание менее обременительно, но требует учета будущих расходов на оформление наследства после смерти завещателя.

Правовой эффект: когда имущество меняет собственника

В случае дарственной право собственности переходит мгновенно. С момента регистрации договора новый собственник может распоряжаться имуществом по своему усмотрению — даже продать или подарить дальше.

Завещание, наоборот, вступает в силу только после смерти. До того момента имущество остается под контролем завещателя. Это удобно, если он хочет сохранить возможность изменить свое решение или оставить наследство под определенные условия.

Сложность и риски обжалования

Завещание можно легче оспорить в суде. Частые причины:

подозрение на недееспособность завещателя;

давление, шантаж, принуждение;

нарушение формы (отсутствие подписи, свидетелей и т.д.).

Судебная практика свидетельствует: оспаривание завещания — не редкость, особенно в случаях семейных конфликтов.

Дарственную оспорить сложнее, но возможно. Нужны веские доказательства, в частности:

психическая недееспособность дарителя;

ошибка в восприятии сути договора;

подписание под давлением или в условиях зависимости.

В обоих случаях судебный процесс может быть длительным и дорогостоящим, поэтому стоит позаботиться о надежности оформления.

Что проще оформить

Завещание оформить проще и быстрее. Достаточно обратиться к нотариусу с паспортом и документами на имущество. Операция длится несколько часов и не требует предварительных оценок.

Дарственная требует больше бюрократии: справки, оценка недвижимости, регистрация в реестре. Весь процесс может занять несколько дней, а иногда и неделю.

Налоговые последствия

В случае дарения имущества лицам не первой очереди родства (например, племянникам или друзьям), государство взимает налог в 18% (НДФЛ + военный сбор) от стоимости объекта.

В случае наследования налогообложение аналогичное, но льготы тоже доступны. Для ближайших родственников (дети, родители, супруги) оба варианта бесплатны от налогов.

Основные плюсы и минусы завещания и дарственной

Стоимость оформления

Дарственная, как правило, требует больших затрат. В них входят оплата нотариуса, обязательная оценка недвижимости и государственные сборы. В сумме это может достигать нескольких тысяч гривен. Завещание же оформляется значительно дешевле — в основном ограничивается оплатой услуг нотариуса.

Время передачи права собственности

В случае дарственной право собственности переходит к одаренному сразу после подписания и регистрации договора. То есть человек фактически уже не владеет этим имуществом. Завещание же вступает в силу только после смерти завещателя, и до того момента владелец полностью контролирует свою недвижимость.

Возможность отмены решения

Дарственную отменить практически невозможно — если договор уже подписан и зарегистрирован, новый собственник имеет полное право распоряжаться имуществом. Зато завещание можно менять или отменить в любой момент до смерти, обратившись к нотариусу.

Риск оспаривания

Завещание чаще оспаривают в суде. Наследники могут ставить под сомнение дееспособность завещателя или утверждать, что документ был подписан под давлением. Дарственную оспорить сложнее, но это возможно, если доказано, что лицо заставили подписать договор или оно не понимало его содержания.

Налоговые последствия

Как при дарении, так и при наследовании лицами, которые не являются близкими родственниками, придется платить налог — в целом 18% от стоимости объекта (НДФЛ + военный сбор). Для ближайших членов семьи оба варианта освобождены от налогов.

Контроль над имуществом до момента передачи

В случае дарственной владелец окончательно передает право собственности и уже не имеет влияния на дальнейшую судьбу недвижимости. Если же оформлено завещание, имущество остается под его контролем до смерти — он может проживать в нем, сдавать, изменить завещание или даже продать объект.

Что еще стоит знать украинцам

Когда наследники получают в наследство недвижимость, часто возникают трудности, если у умершего владельца отсутствуют документы, подтверждающие право собственности на жилье. В таких случаях нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство. Без этого документа наследники не смогут юридически оформить свои права на квартиру или осуществить ее продажу.

Также отметим, завещание является важным инструментом для украинцев, позволяющим заранее определить судьбу своего имущества и защитить интересы родных после смерти. Однако, многие не знают всех тонкостей оформления этого документа, в частности, возможно ли его составить самостоятельно дома.