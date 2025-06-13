Добросовестность в приобретательной давности в отношении недвижимости — почему она решает все

Можно ли потерять жилье из-за отсутствия добросовестности
Приобретательная давность — это способ, с помощью которого человек может получить право собственности на имущество, например, квартиру, если он определенное время открыто, непрерывно и добросовестно им пользуется. Закон устанавливает четкие условия, при которых это возможно: лицо должно быть уверено, что имущество не принадлежит никому другому, и никто не претендует на него.
Верховный Суд Украины в очередной раз поставил точку в вопросе, который десятилетиями вызывал дискуссии: можно ли стать владельцем квартиры только из-за длительного проживания в ней? Ответ однозначный — нет, если нет главного: добросовестности, пишет "Судебно-юридическая газета".
Это дело — не исключение, а показательное и важное для каждого, кто претендует на недвижимость по приобретательной давности.
Что такое приобретательная давность и когда она работает
Приобретательная давность — это механизм, который позволяет лицу, которое долго пользуется чужим имуществом, в конце концов стать его законным владельцем. Но для этого должны быть выполнены сразу несколько условий:
- Добросовестное владение — человек не знал и не должен был знать, что завладел имуществом незаконно.
- Открытость — он не скрывал, что пользуется этим имуществом.
- Непрерывность — не прекращал пользование этим имуществом в течение определенного законом срока (10 лет для недвижимости).
- Время — истечение указанного срока.
Если хотя бы одного условия нет — право собственности не возникает.
Что было в деле, которое рассмотрел Верховный Суд
Истица более 10 лет жила в квартире в центре Львова. Она ремонтировала ее, платила коммунальные услуги и не скрывала своего проживания. Квартира ранее принадлежала ее родственникам, а правоустанавливающих документов на жилье она не имела. Ее аргументы были простыми: я здесь живу долго, ухаживаю за имуществом, значит, имею право.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали. Верховный Суд подтвердил: нет добросовестности — нет и права собственности.
Почему ее иск не удовлетворили
Ключевой момент: еще на старте проживания в этой квартире она знала или могла знать, что не имеет юридического права на это жилье. Она не получила его в результате сделки, не арендовала, не унаследовала напрямую. А ссылка на родственные связи и принадлежность к наследникам четвертой очереди — не аргумент для возникновения права собственности.
Суд обратил внимание на то, что добросовестность оценивается именно на момент начала владения, а не позже. Если человек сразу знал, что квартира не его — механизм приобретательной давности не сработает.
Добросовестность: как ее понимает суд
В правовом понимании добросовестность — это когда человек:
- не знает и не должен знать о том, что владеет чужим;
- уверен, что имущество ему принадлежит на законных основаниях;
- действует так, как ведет себя типичный добросовестный собственник.
Это означает: недостаточно просто "жить" в квартире — нужно иметь основания считать, что это жилье вам принадлежит. И эти основания должны быть реальными, не вымышленными или сомнительными.
Чем опасно игнорирование этого принципа
Многие считают: если длительное время жить в квартире без скандалов и возражений, то удастся ее узаконить. Но такой подход может дорого стоить. Человек тратит годы, ресурсы, эмоции — и в итоге получает судебный отказ.
И что еще важнее — даже если владелец квартиры долгое время молчал, это не значит, что он потерял свое право. Закон на стороне собственника, а не пользователя без прав.
Что делать тем, кто живет в квартире без документов
- Уточните статус квартиры. Узнайте, кто ее собственник и есть ли другие претенденты.
- Не медлите с этим. Если есть возможность — урегулируйте ситуацию через договор аренды, дарения, покупки или наследования.
- Проконсультируйтесь с юристом. Лучше понять риски сразу, чем годами тратить время на безуспешные попытки.
Что еще стоит знать украинцам
В Украине можно легко и законно проверить, владеет ли физическое или юридическое лицо недвижимостью. Для этого существует открытый доступ к Государственному реестру вещных прав. Этот реестр позволяет любому получить информацию о собственности, а также о возможных обременениях или ипотеках.
Отметим также, если в вашей квартире зарегистрированы люди, которые фактически там не проживают и не участвуют в оплате коммунальных услуг, вы можете столкнуться с неприятной ситуацией. Это часто касается бывших родственников или тех, кто уехал за границу или в другой город. Если договориться мирным путем не удается, единственным выходом остается обращение в суд. Однако, прежде чем подавать иск, важно тщательно собрать доказательства, подтверждающие отсутствие лица по месту регистрации.
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