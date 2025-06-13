Добросовестность в приобретательной давности в отношении недвижимости — почему она решает все

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Приобретательная давность — это способ, с помощью которого человек может получить право собственности на имущество, например, квартиру, если он определенное время открыто, непрерывно и добросовестно им пользуется. Закон устанавливает четкие условия, при которых это возможно: лицо должно быть уверено, что имущество не принадлежит никому другому, и никто не претендует на него.

Верховный Суд Украины в очередной раз поставил точку в вопросе, который десятилетиями вызывал дискуссии: можно ли стать владельцем квартиры только из-за длительного проживания в ней? Ответ однозначный — нет, если нет главного: добросовестности, пишет "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Это дело — не исключение, а показательное и важное для каждого, кто претендует на недвижимость по приобретательной давности.

Что такое приобретательная давность и когда она работает

Приобретательная давность — это механизм, который позволяет лицу, которое долго пользуется чужим имуществом, в конце концов стать его законным владельцем. Но для этого должны быть выполнены сразу несколько условий:

Добросовестное владение — человек не знал и не должен был знать, что завладел имуществом незаконно. Открытость — он не скрывал, что пользуется этим имуществом. Непрерывность — не прекращал пользование этим имуществом в течение определенного законом срока (10 лет для недвижимости). Время — истечение указанного срока.

Если хотя бы одного условия нет — право собственности не возникает.

Что было в деле, которое рассмотрел Верховный Суд

Истица более 10 лет жила в квартире в центре Львова. Она ремонтировала ее, платила коммунальные услуги и не скрывала своего проживания. Квартира ранее принадлежала ее родственникам, а правоустанавливающих документов на жилье она не имела. Ее аргументы были простыми: я здесь живу долго, ухаживаю за имуществом, значит, имею право.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали. Верховный Суд подтвердил: нет добросовестности — нет и права собственности.

Почему ее иск не удовлетворили

Ключевой момент: еще на старте проживания в этой квартире она знала или могла знать, что не имеет юридического права на это жилье. Она не получила его в результате сделки, не арендовала, не унаследовала напрямую. А ссылка на родственные связи и принадлежность к наследникам четвертой очереди — не аргумент для возникновения права собственности.

Суд обратил внимание на то, что добросовестность оценивается именно на момент начала владения, а не позже. Если человек сразу знал, что квартира не его — механизм приобретательной давности не сработает.

Добросовестность: как ее понимает суд

В правовом понимании добросовестность — это когда человек:

не знает и не должен знать о том, что владеет чужим;

уверен, что имущество ему принадлежит на законных основаниях;

действует так, как ведет себя типичный добросовестный собственник.

Это означает: недостаточно просто "жить" в квартире — нужно иметь основания считать, что это жилье вам принадлежит. И эти основания должны быть реальными, не вымышленными или сомнительными.

Чем опасно игнорирование этого принципа

Многие считают: если длительное время жить в квартире без скандалов и возражений, то удастся ее узаконить. Но такой подход может дорого стоить. Человек тратит годы, ресурсы, эмоции — и в итоге получает судебный отказ.

И что еще важнее — даже если владелец квартиры долгое время молчал, это не значит, что он потерял свое право. Закон на стороне собственника, а не пользователя без прав.

Что делать тем, кто живет в квартире без документов

Уточните статус квартиры. Узнайте, кто ее собственник и есть ли другие претенденты. Не медлите с этим. Если есть возможность — урегулируйте ситуацию через договор аренды, дарения, покупки или наследования. Проконсультируйтесь с юристом. Лучше понять риски сразу, чем годами тратить время на безуспешные попытки.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине можно легко и законно проверить, владеет ли физическое или юридическое лицо недвижимостью. Для этого существует открытый доступ к Государственному реестру вещных прав. Этот реестр позволяет любому получить информацию о собственности, а также о возможных обременениях или ипотеках.

Отметим также, если в вашей квартире зарегистрированы люди, которые фактически там не проживают и не участвуют в оплате коммунальных услуг, вы можете столкнуться с неприятной ситуацией. Это часто касается бывших родственников или тех, кто уехал за границу или в другой город. Если договориться мирным путем не удается, единственным выходом остается обращение в суд. Однако, прежде чем подавать иск, важно тщательно собрать доказательства, подтверждающие отсутствие лица по месту регистрации.