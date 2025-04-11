Прописка и право собственности: правда, которую игнорируют в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Несмотря на развитие цифровых услуг и рост юридической грамотности, в Украине до сих пор распространено ошибочное мнение: мол, зарегистрированное лицо автоматически приобретает право собственности на имущество. Еще хуже — некоторые убеждены, что прописка открывает двери к наследованию. Такая ошибочная логика часто приводит к конфликтам между родственниками, друзьями, сожителями.

Как отмечает адвокат Алла Нерода, в юридическом поле прописка — это лишь регистрация места жительства лица. Согласно украинскому законодательству, такая регистрация является обязательной, но не предоставляет человеку никаких имущественных прав.

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В 2025 году процедура декларирования места жительства осуществляется через ЦНАП или местный совет, и требует:

согласия всех совладельцев имущества;

подтверждающих документов на недвижимость;

документов лица, которое регистрируется;

оплаты госпошлины.

Без согласия собственника прописка невозможна. Да и сам факт регистрации — это лишь запись в госреестре, которая указывает, где лицо временно или постоянно проживает.

Дает ли прописка право собственности

Одна из самых опасных юридических иллюзий — это отождествление прописки с правом собственности. В правовом поле Украины прописка:

не подтверждает право владения недвижимостью;

не предоставляет права распоряжаться имуществом;

не открывает доступ к наследованию.

Только владелец — лицо, имеющее документы о праве собственности — может продавать, дарить или завещать имущество. Даже если кто-то годами зарегистрирован в квартире, это не дает ему юридического статуса владельца.

Исторический миф: откуда взялась путаница

Во времена СССР прописка выполняла функцию разрешения на проживание, напоминают эксперты портала Flombu. Поскольку частная собственность на жилье была ограничена, люди оперировали именно понятием регистрации как единственной формой "владения". Покупатель мог только прописаться, но не купить квартиру в классическом смысле.

Этот подход оставил след в правосознании многих поколений. Даже в 2025 году некоторые считают: раз прописан — значит, имеешь что-то свое. Но современная система давно разрушила эту советскую иллюзию.

Что реально дает прописка: коротко о правах

Прописка обеспечивает:

возможность фактически проживать в квартире;

доступ к медицинским и социальным услугам по месту регистрации;

участие в местных выборах;

получение судебных или административных документов.

Это чисто социально-административная функция, которая никак не влияет на право собственности.

Стоит ли бояться прописанных в своем жилье

Даже если вы зарегистрировали кого-то в собственной квартире - родственника, партнера, друга — это не означает, что этот человек получает права на имущество. Однако юридические риски все же существуют.

Основные опасности для владельца:

выселение через суд. Если зарегистрированное лицо отказывается добровольно сняться с учета, придется обращаться в суд;

особенности с детьми. Выписать несовершеннолетнего ребенка значительно сложнее. Нужно согласие органов опеки и попечительства;

проблемы с продажей квартиры. Нотариусы и покупатели часто отказываются заключать сделку, если в квартире зарегистрированы посторонние лица;

официальная корреспонденция. Судебные повестки, административные штрафы, повестки с ТЦК приходят именно по адресу регистрации.

Как сообщалось, в 2025 году украинцы могут легко зарегистрировать свое место жительства как лично в ЦНАП, так и онлайн через "Дію". Однако, кроме удобства процедуры, важным аспектом остается размер административного сбора. Именно эта сумма определяет сроки рассмотрения заявления и доступные способы его подачи для граждан.

Также мы сообщали, что регистрация места жительства существенно влияет на финансовые и юридические аспекты жизни. Количество зарегистрированных лиц в квартире определяет размер коммунальных платежей и возможность получения государственной помощи. Кроме того, данные о прописке могут иметь значение при решении наследственных вопросов. Таким образом, официальная регистрация является важным фактором, который следует учитывать.