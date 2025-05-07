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Больше чем спальня — что особенного в настоящей мастер-зоне

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Дата публикации 7 мая 2025 11:05
Чем мастер-спальня отличается от обычной — ключевые признаки
Мастер-спальня. Фото: Unsplash

Мастер-спальня — это не просто место для сна, а настоящий личный оазис, который сочетает комфорт, приватность и многофункциональность. Этот концепт, зародившийся в Америке еще в XVII веке, активно завоевывает популярность в Украине, особенно в новостройках и частных домах.

Как пишут специалисты портала Domik.ua, мастер-спальня (или главная спальня) — это не только комната со спальным местом. Это комплексная зона комфорта, сочетающая спальню, гардеробную, а также отдельный санузел со входом исключительно из этой комнаты. В некоторых случаях добавляются балкон или лоджия.

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Такой подход давно стал стандартом в частных домах США и Западной Европы, а сейчас набирает популярность и в Украине — как в коттеджах, так и в современных многоквартирных ЖК.

Чем мастер-спальня отличается от обычной спальни

Мастер-спальня — это автономное пространство для владельцев дома, где не нужно выходить в коридор, чтобы добраться до ванной или одеться.

Больше чем спальное место

В обычной спальне — только кровать, шкаф и возможно туалетный столик. В мастер-спальне все иначе:

  • здесь предусмотрен отдельный санузел;
  • просторная гардеробная зона или полноценная гардеробная;
  • часто — балкон или лоджия для утреннего кофе или вечернего отдыха.

Функциональная приватность

Такое пространство создано для личных потребностей взрослых жителей — родителей, хозяев. Они могут:

  • принять душ утром, не беспокоя детей или гостей;
  • собраться на работу, не занимая общий санузел;
  • иметь зону отдыха и уединения в собственной жизни.

В семьях с детьми или старшими родственниками это решение позволяет сохранять здоровый баланс пространства.

 

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В мастер-спальне есть гардероб. Фото: Unsplash

Планировка мастер-спальни

Оптимальное расположение мастер-спальни зависит от потребностей семьи. Если в доме есть маленький ребенок, удобно, когда детская комната граничит с главной спальней — иногда даже с возможностью временного прохода между ними. Для семей с подростками лучше отделить мастер-спальню от детских зон, например, расположив между ними гостиную или кухню.

В двухуровневых квартирах мастер-спальню обычно размещают на втором этаже, что создает четкое разделение между частным и общим пространством. Такой подход популярен в Европе и США, где приватность ценится превыше всего.

Преимущества и недостатки мастер-спальни

Преимущества:

  • функциональность. Все необходимое — от кровати до ванны — под рукой;
  • приватность. Отдельный санузел и гардеробная создают ощущение изолированности;
  • комфорт. Возможность обустроить пространство под собственные нужды, например, с большой ванной или рабочим уголком;
  • статус. Мастер-спальня добавляет дому или квартире премиального вида.

Недостатки:

  • площадь. Мастер-спальня требует не менее 18-20 кв. м, что может быть проблемой в небольших квартирах;
  • стоимость. Перепланировка или обустройство дополнительного санузла требует значительных затрат;
  • проходимость. Если в квартире только два санузла, один из которых маленький, мастер-спальня может стать проходной зоной.

 

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В мастер-спальнях предусмотрен санузел. Фото: Unsplash

Мастер-спальня в украинских реалиях

Еще десятилетие назад мастер-спальни в Украине — редкость и прерогатива коттеджей. Сейчас — тренд на рынке комфорт- и бизнес-класса. Применение такой планировки в ЖК стало ответом на спрос покупателей, которые стремятся иметь персонализированное пространство.

Девелоперы добавляют не только гардеробную в главную спальню, но и полноценные ванные комнаты с отдельным входом. Это ценят:

  • семьи со взрослыми детьми или старшими родителями;
  • люди, которые работают дома (например, врачи, косметологи, психотерапевты) и разделяют личное и профессиональное;
  • инвесторы, которые рассматривают квартиру для премиальной аренды.

Как сообщалось, цветовая гамма спальни существенно влияет на качество сна. Неподходящие оттенки могут вызвать бессонницу и тревогу, тогда как правильный выбор способствует глубокому расслаблению. Психология цвета подтверждает, что палитра спальни способна менять уровень стресса, сердечный ритм и утреннюю бодрость. Таким образом, тщательный подбор цветов для спальни является залогом здорового сна.

Отметим также, изменения в дизайне жилья 2025 года сделали устаревшими некоторые прежние тренды, которые могут испортить современный вид дома. Запланировав ремонт или обновление интерьера, стоит учесть актуальные тенденции, чтобы избежать безвкусицы.

здоровье недвижимость Дизайн дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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