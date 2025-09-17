Бесплатная приватизация земли в Украине — какие правила и ограничения в 2025 году

Женщины в поле. Фото: Freepik

Реально ли получить землю бесплатно в Украине? Эта тема обросла мифами и слухами. Кто-то считает, что каждый гражданин может легко оформить участок, а кто-то думает, что это невозможно из-за сложных законов или военного положения.

Распространенные в обществе различные мифы часто не имеют ничего общего с реальностью, отмечают в Земельном фонде.

Право на бесплатную приватизацию земли

Земельный кодекс Украины предусматривает конкретные нормы бесплатной передачи земли в собственность. Каждый гражданин может воспользоваться этим правом только один раз по каждому виду назначения. Это означает, что, например, получив участок для ведения садоводства, второй раз претендовать на него уже невозможно.

Максимальные размеры определены так:

для фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая), действующей в пределах конкретного совета;

для личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;

для садоводства — до 0,12 гектара;

для строительства жилья и хозяйственных сооружений — в селах до 0,25 га, в поселках до 0,15 га, в городах до 0,10 га;

для дачного строительства — до 0,10 гектара;

для гаража — до 0,01 гектара.

"Вы можете воспользоваться этим правом только один раз по каждому виду целевого назначения", — подчеркивают эксперты.

Ограничения во время военного положения

Сейчас в Украине действует военное положение, которое внесло серьезные изменения в сферу земельных отношений. В частности, введен мораторий на бесплатную приватизацию большинства участков. Это означает, что даже если вы соответствуете всем требованиям закона, воспользоваться правом на землю пока не получится.

Впрочем, существуют исключения. Сегодня разрешена приватизация в таких случаях:

если на участке уже есть ваши объекты недвижимости;

если участок был передан в пользование еще до 1 января 2002 года.

Для других ситуаций, определенных статьей 121 Земельного кодекса, действует запрет до завершения военного положения.

Исчезает ли право на приватизацию земли

Еще один распространенный миф заключается в том, что если человек не использовал свое право сейчас, то оно исчезает навсегда. На самом деле это не так. Право остается в силе и после отмены военного положения его можно будет реализовать. Важно лишь учесть, что к тому времени законодательство может измениться, и правила будут другими.

Таким образом, государство не забирает возможность бесплатной приватизации, но временно ограничивает ее применение. Это делается для контроля за земельными ресурсами в условиях войны.

Почему бесплатная приватизация вызывает споры

Бесплатная приватизация всегда была предметом дискуссий, ведь она касается распределения одного из самых ценных ресурсов — земли. Часто именно из-за непонимания законодательства возникают мифы о якобы неограниченных возможностях получения участков.

Многие украинцы считали, что земля раздается "бесплатно и всем", однако на самом деле государство установило четкие нормы и границы. Они призваны предотвращать злоупотребления и гарантировать справедливость распределения.

Что делать украинцам сегодня

Поскольку полноценная бесплатная приватизация фактически приостановлена, гражданам советуют готовить документы заранее. Это поможет быстро воспользоваться правом, когда ограничения будут сняты.

Речь идет о:

проверке прав на участок;

наличие документов на недвижимость, если она есть на земле;

обращение в местный совет о наличии свободных земельных ресурсов.

Юристы советуют внимательно следить за изменениями в законодательстве, ведь после войны правила могут обновиться.

