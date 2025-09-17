Безоплатна приватизація землі в Україні — які правила та обмеження у 2025 році

Жінки у полі. Фото: Freepik

Чи реально отримати землю безплатно в Україні? Ця тема обросла міфами та чутками. Хтось вважає, що кожен громадянин може легко оформити ділянку, а хтось думає, що це неможливо через складні закони чи воєнний стан.

Поширені у суспільстві різні міфи часто не мають нічого спільного з реальністю, наголошують у Земельному фонді.

Право на безоплатну приватизацію землі

Земельний кодекс України передбачає конкретні норми безоплатної передачі землі у власність. Кожен громадянин може скористатися цим правом лише один раз за кожним видом призначення. Це означає, що, наприклад, отримавши ділянку для ведення садівництва, вдруге претендувати на неї вже неможливо.

Максимальні розміри визначені так:

для фермерського господарства — у розмірі земельної частки (паю), що діє у межах конкретної ради;

для особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для садівництва — до 0,12 гектара;

для будівництва житла та господарських споруд — у селах до 0,25 га, у селищах до 0,15 га, у містах до 0,10 га;

для дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для гаража — до 0,01 гектара.

"Ви можете скористатися цим правом лише один раз по кожному виду цільового призначення", — підкреслюють експерти.

Обмеження під час воєнного стану

Зараз в Україні діє воєнний стан, який вніс серйозні зміни у сферу земельних відносин. Зокрема, введено мораторій на безоплатну приватизацію більшості ділянок. Це означає, що навіть якщо ви відповідаєте всім вимогам закону, скористатися правом на землю поки що не вийде.

Втім, існують винятки. Сьогодні дозволена приватизація у таких випадках:

якщо на ділянці вже є ваші об’єкти нерухомості;

якщо ділянка була передана у користування ще до 1 січня 2002 року.

Для інших ситуацій, визначених статтею 121 Земельного кодексу, діє заборона до завершення воєнного стану.

Чи зникає право на приватизацію землі

Ще один поширений міф полягає в тому, що якщо людина не використала своє право зараз, то воно зникає назавжди. Насправді це не так. Право залишається чинним і після скасування воєнного стану його можна буде реалізувати. Важливо лише врахувати, що до того часу законодавство може змінитися, і правила будуть іншими.

Таким чином, держава не забирає можливість безоплатної приватизації, але тимчасово обмежує її застосування. Це робиться для контролю за земельними ресурсами в умовах війни.

Чому безоплатна приватизація викликає суперечки

Безоплатна приватизація завжди була предметом дискусій, адже вона стосується розподілу одного з найцінніших ресурсів — землі. Часто саме через нерозуміння законодавства виникають міфи про нібито необмежені можливості отримання ділянок.

Багато українців вважали, що земля роздається "безоплатно і всім", однак насправді держава встановила чіткі норми та межі. Вони покликані запобігати зловживанням і гарантувати справедливість розподілу.

Що робити українцям сьогодні

Оскільки повноцінна безоплатна приватизація фактично призупинена, громадянам радять готувати документи заздалегідь. Це допоможе швидко скористатися правом, коли обмеження буде знято.

Йдеться про:

перевірку прав на ділянку;

наявність документів на нерухомість, якщо вона є на землі;

звернення до місцевої ради щодо наявності вільних земельних ресурсів.

Юристи радять уважно стежити за змінами у законодавстві, адже після війни правила можуть оновитися.

