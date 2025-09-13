Правила выживания — где укрыться во время обстрела в девятиэтажке

Дом в Киеве после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы уже три года живут в реальности, где воздушные тревоги и угрозы обстрелов стали частью будней. Кто-то имеет рядом обустроенное укрытие, но часто бывают ситуации, когда добежать до него невозможно и приходится переждать тревогу в доме.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, где именно в девятиэтажном доме можно спрятаться, чтобы увеличить шансы на выживание во время атак РФ.

Реклама

Читайте также:

Почему важно знать место безопасности в девятиэтажке

Эксперты по гражданской защите отмечают: универсального ответа нет, ведь все зависит от материалов здания, планировки и даже места взрыва.

Директор департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий подчеркивает, что правило двух стен может помочь, но не является абсолютной защитой.

"Правило двух стен никогда не гарантировало достаточную безопасность. Для этого настоятельно рекомендую использовать укрытия, то есть защитные сооружения гражданской защиты", — говорит Витовецкий.

Суть правила заключается в том, что между человеком и улицей должны быть минимум две капитальные стены. Это уменьшает риск от обломков или стекла, выбитого взрывной волной.

"Очень много ранений именно от вторичного действия взрыва. Если вы защититесь от стекла, осколков, это значительно повышает шансы спастись. Лично стараюсь придерживаться этого правила двух стен, когда не имею возможности идти в укрытие", — напоминает инженер-конструктор Дмитрий Макагон.

Какие стены девятиэтажки защитят лучше

Не каждая стена способна остановить осколки. Витовецкий отмечает, что гипсокартон вообще не дает никакой защиты, даже если его несколько слоев.

"Самый опасный в этом плане материал — гипсокартон. Он вообще не выдерживает серьезных нагрузок, никаких последствий боевых действий", — говорит он.

Зато кирпичные стены толщиной более полуметра способны уменьшить риск при взрывах рядом. Несущие конструкции девятиэтажек, возведенных по государственным нормам, выдерживают определенное давление взрывной волны, но не прямое попадание ракеты.

Безопасен ли коридор в девятиэтажке

Многие украинцы считают, что лучше всего спрятаться в ванной или коридоре. Однако эксперты предостерегают: это не всегда правильно.

"В ванной комнате, коридоре или гардеробной часто ограниченное пространство — это может стать критическим фактором во время длительной опасности", — объясняет Витовецкий.

Такие помещения обычно имеют тонкие перегородки, которые не защищают от сильных ударов. К тому же в случае отключения света они превращаются в ловушку без доступа к воздуху и возможности эвакуации.

Какие этажи девятиэтажки безопаснее

В девятиэтажках самыми опасными считаются верхние и нижние этажи. На верхних больше риска прямого попадания, а на нижних — завалов и обломков от падения конструкций. Относительно безопасными могут быть средние этажи — с 3-го по 6-й, но опять же все зависит от места удара.

При этом в монолитных зданиях уровень защиты выше, чем в панельных. В кирпичных домах толстые несущие стены могут выдержать часть удара, но не всегда гарантируют выживание.

Как выбрать место укрытия в девятиэтажке

Чтобы уменьшить риски, стоит ориентироваться на несколько правил:

избегать комнат с окнами;

становиться в помещении, где есть две капитальные стены к улице;

не прятаться возле лифтов или лестничных клеток — они уязвимы;

не находиться под тяжелой мебелью или большими конструкциями;

иметь рядом воду, фонарик и средства связи.

"Даже если дом получит повреждения, вторая стена может спасти от обломков и стекла. Это простое, но действенное правило", — уточняет Макагон.

Девятиэтажка и укрытие

Несмотря на советы о "двух стенах", наиболее надежным вариантом остаются защитные сооружения. Витовецкий подчеркивает, что ни одна квартира не способна полностью гарантировать безопасность от прямого попадания.

"Если дом возведен по нормам, он может выдержать определенное давление ударной волны. В то же время такая конструкция не способна выдержать прямое попадание ракеты или мощного боеприпаса", — отмечает он.

Поэтому, даже живя в девятиэтажке, стоит иметь план действий — знать расположение ближайшего укрытия, держать под рукой тревожный чемоданчик и всегда помнить, что квартира — лишь временный вариант укрытия.

Ранее мы рассматривали, какие места в кирпичных домах являются самыми безопасными во время атаки. Мы рассказывали об их слабых сторонах и предоставляли инструкции по действиям во время ракетного обстрела.

Также мы объясняли, как застраховать имущество от последствий войны и какие виды страхования чаще всего выбирают украинцы.