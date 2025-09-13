Правила виживання — де сховатися під час обстрілу в дев’ятиповерхівці

Дім у Києві після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці вже три роки живуть у реальності, де повітряні тривоги та загрози обстрілів стали частиною буднів. Хтось має поруч облаштоване укриття, але часто бувають ситуації, коли добігти до нього неможливо і доводиться перечекати тривогу у будинку.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, де саме в дев’ятиповерховому будинку можна сховатися, щоб збільшити шанси на виживання під час атак РФ.

Чому важливо знати місце безпеки в дев’ятиповерхівці

Експерти з цивільного захисту наголошують: універсальної відповіді немає, адже все залежить від матеріалів будівлі, планування та навіть місця вибуху.

Директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький підкреслює, що правило двох стін може допомогти, але не є абсолютним захистом.

"Правило двох стін ніколи не гарантувало достатню безпеку. Для цього наполегливо рекомендую використовувати укриття, тобто захисні споруди цивільного захисту", — каже Вітовецький.

Суть правила полягає в тому, що між людиною та вулицею мають бути мінімум дві капітальні стіни. Це зменшує ризик від уламків чи скла, вибитого вибуховою хвилею.

"Дуже багато поранень саме від вторинної дії вибуху. Якщо ви захиститесь від скла, осколків, це значно підвищує шанси врятуватися. Особисто намагаюся дотримуватися цього правила двох стін, коли не маю змогу йти в укриття", — нагадує інженер-конструктор Дмитро Макагон.

Які стіни дев’ятиповерхівки захистять краще

Не кожна стіна здатна зупинити уламки. Вітовецький наголошує, що гіпсокартон взагалі не дає жодного захисту, навіть якщо його кілька шарів.

"Найнебезпечніший у цьому плані матеріал — гіпсокартон. Він взагалі не витримує серйозних навантажень, жодних наслідків бойових дій", — каже він.

Натомість цегляні стіни товщиною понад півметра здатні зменшити ризик при вибухах поруч. Несучі конструкції дев’ятиповерхівок, зведених за державними нормами, витримують певний тиск вибухової хвилі, але не пряме влучання ракети.

Чи безпечний коридор у дев’ятиповерхівці

Багато українців вважають, що найкраще сховатися у ванній чи коридорі. Проте експерти застерігають: це не завжди правильно.

"У ванній кімнаті, коридорі чи гардеробній часто обмежений простір – це може стати критичним фактором під час тривалої небезпеки", — пояснює Вітовецький.

Такі приміщення зазвичай мають тонкі перегородки, які не захищають від сильних ударів. До того ж у разі відключення світла вони перетворюються на пастку без доступу до повітря та можливості евакуації.

Які поверхи дев’ятиповерхівки безпечніші

У дев’ятиповерхівках найнебезпечнішими вважаються верхні та нижні поверхи. На верхніх більше ризику прямого влучання, а на нижніх — завалів і уламків від падіння конструкцій. Відносно безпечними можуть бути середні поверхи — з 3-го по 6-й, але знову ж таки все залежить від місця удару.

Водночас у монолітних будівлях рівень захисту вищий, ніж у панельних. У цегляних будинках товсті несучі стіни можуть витримати частину удару, але не завжди гарантують виживання.

Як обрати місце укриття у дев’ятиповерхівці

Щоб зменшити ризики, варто орієнтуватися на кілька правил:

уникати кімнат із вікнами;

ставати у приміщенні, де є дві капітальні стіни до вулиці;

не ховатися біля ліфтів чи сходових клітин – вони вразливі;

не перебувати під важкими меблями чи великими конструкціями;

мати поруч воду, ліхтарик і засоби зв’язку.

"Навіть якщо будинок отримає пошкодження, друга стіна може врятувати від уламків і скла. Це просте, але дієве правило", — уточнює Макагон.

Дев’ятиповерхівка та укриття

Попри поради про "дві стіни", найбільш надійним варіантом залишаються захисні споруди. Вітовецький підкреслює, що жодна квартира не здатна повністю гарантувати безпеку від прямого влучання.

"Якщо будинок зведений за нормами, він може витримати певний тиск ударної хвилі. Водночас така конструкція не здатна витримати пряме влучання ракети чи потужного боєприпасу", — зазначає він.

Тому, навіть живучи у дев’ятиповерхівці, варто мати план дій — знати розташування найближчого укриття, тримати під рукою тривожну валізку та завжди пам’ятати, що квартира — лише тимчасовий варіант сховку.

