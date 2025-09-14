Как найти безопасные зоны в квартире во время обстрела

Поврежденный после атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обстрелы украинских городов заставили людей искать надежные места даже в собственных квартирах. Если нет возможности быстро добраться до укрытия, знание безопасных комнат в квартире может спасти жизнь.

Как отмечает начальник отдела инженерно-технических мероприятий ГСЧС в Запорожской области Сергей Ткаченко, при прямом попадании спастись почти невозможно. Но есть относительно безопасные места в доме, которые дают шанс выжить.

Подвальные помещения как самое безопасное решение

По словам спасателя, лучшим вариантом всегда остаются подвальные помещения. Они расположены ниже уровня земли и защищены массивными перекрытиями.

"По собственному опыту хочу сказать, что укрытие в подвальных помещениях — наиболее целесообразный вариант. Когда был перелет в Запорожье, разрушили здание, но люди, которые находились в подвале, смогли выйти через другой подъезд", — рассказал Ткаченко.

Подвал даже небольшого размера способен значительно снизить риск поражения. Однако важно, чтобы он был обустроен: имел вентиляцию, запас воды и прочные выходы.

Безопасен ли подъезд во время обстрела

Многие люди ошибочно считают подъезд относительно безопасным местом. На самом деле это одна из худших локаций. Высокие риски обвала лестничных клеток и стен делают пребывание там опасным.

"Я видел полное разрушение домов, и летит так, что может просто о стенку размазать. Подъезды — это не вариант для укрытия", — подчеркивает Ткаченко.

Насколько безопасен коридор в квартире

Часто украинцы прячутся во внутренних коридорах квартир. Однако такая стратегия не всегда надежна. В случае сильного взрыва даже две стены не гарантируют защиты. Современные боеприпасы имеют мощность, способную пробивать несколько перекрытий, отмечает Ткаченко.

Коридор может дать определенный шанс только тогда, когда он расположен в центре здания и не имеет окон. Однако даже в этом случае риск очень высок.

Почему опасно прятаться в ванной комнате

Популярным выбором во время тревоги остается ванная комната. Люди считают ее прочной благодаря кафелю и небольшим размерам. Но эксперт предостерегает — это одно из самых опасных мест.

Во-первых, там есть окна или тонкие стены, которые граничат с кухней или внешним фасадом. Во-вторых, дверь в ванную часто заклинивает после взрывной волны, и человек может остаться заблокированным. В-третьих, опасны осколки от стекла и зеркал.

"Обычно ванны и туалеты находятся рядом с кухней. Если что-то попадает в окно кухни, осколки проходят через стену и могут травмировать человека", — объясняет Ткаченко.

Роль несущих стен в выборе безопасной комнаты

В квартире более защищенными считаются помещения, окруженные несущими стенами без окон. Такие конструкции выдерживают более сильные нагрузки и лучше защищают от обломков.

Но даже они не являются абсолютной гарантией безопасности, ведь внешние стены разрушаются первыми.

Что делать после обстрела

Даже если дом выстоял, оставаться в нем после удара опасно. Конструкции могут быть повреждены, перекрытия — ослаблены, а в воздухе остаются токсичные вещества.

"После обстрела здание может выглядеть уцелевшим, но всегда есть риск обрушения. Поэтому следует покинуть его как можно быстрее", — отмечает Ткаченко.

Основные правила поведения в квартире во время обстрела

Чтобы уменьшить риски, следует придерживаться нескольких простых правил:

избегать подъездов, коридоров и ванных комнат;

по возможности спускаться в подвальные помещения;

выбирать комнаты без окон, окруженные несущими стенами;

иметь запас воды, фонарик и средства связи рядом;

после обстрела покидать дом как можно скорее.

Как отмечает специалист, ни одна квартира не дает стопроцентной безопасности при прямом попадании. Однако правильный выбор комнаты может спасти жизнь.

Лучшим вариантом остаются подвальные помещения или специальные укрытия. Если же добраться туда невозможно, стоит прятаться во внутренних комнатах с прочными несущими стенами, избегая подъездов, ванн и коридоров.

