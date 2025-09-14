Як знайти безпечні зони у квартири під час обстрілу

Пошкоджений після атаки РФ будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обстріли українських міст змусили людей шукати надійні місця навіть у власних квартирах. Якщо немає змоги швидко дістатися укриття, знання безпечних кімнат у квартирі може врятувати життя.

Як наголошує начальник відділу інженерно-технічних заходів ДСНС у Запорізькій області Сергій Ткаченко, при прямому влучанні врятуватися майже неможливо. Але є відносно безпечні місця у будинку, які дають шанс вижити.

Підвальні приміщення як найбезпечніше рішення

За словами рятувальника, найкращим варіантом завжди залишаються підвальні приміщення. Вони розташовані нижче рівня землі та захищені масивними перекриттями.

"З власного досвіду хочу сказати, що укриття в підвальних приміщеннях — найбільш доцільний варіант. Коли був переліт у Запоріжжі, зруйнували будівлю, але люди, які перебували в підвалі, змогли вийти через інший під’їзд", — розповів Ткаченко.

Підвал навіть невеликого розміру здатний значно знизити ризик ураження. Проте важливо, щоб він був облаштований: мав вентиляцію, запас води та міцні виходи.

Чи безпечний під’їзд під час обстрілу

Багато людей помилково вважають під’їзд відносно безпечним місцем. Насправді це одна з найгірших локацій. Високі ризики обвалу сходових клітин та стін роблять перебування там небезпечним.

"Я бачив повне руйнування будинків, і летить так, що може просто об стінку розмазати. Під’їзди — це не варіант для укриття", — підкреслює Ткаченко.

Наскільки безпечний коридор у квартирі

Часто українці ховаються у внутрішніх коридорах квартир. Проте така стратегія не завжди надійна. У випадку сильного вибуху навіть дві стіни не гарантують захисту. Сучасні боєприпаси мають потужність, здатну пробивати кілька перекриттів, зазначає Ткаченко.

Коридор може дати певний шанс лише тоді, коли він розташований у центрі будівлі та не має вікон. Однак навіть у цьому випадку ризик дуже високий.

Чому небезпечно ховатися у ванній кімнаті

Популярним вибором під час тривоги залишається ванна кімната. Люди вважають її міцною завдяки кахелю та невеликим розмірам. Але експерт застерігає — це одне з найбільш небезпечних місць.

По-перше, там є вікна або тонкі стіни, які межують із кухнею чи зовнішнім фасадом. По-друге, двері у ванну часто заклинює після вибухової хвилі, і людина може залишитися заблокованою. По-третє, небезпечними є уламки від скла та дзеркал.

"Зазвичай ванни та туалети знаходяться поруч із кухнею. Якщо щось влучає у вікно кухні, уламки проходять через стіну і можуть травмувати людину", — пояснює Ткаченко.

Роль несучих стін у виборі безпечної кімнати

У квартирі більш захищеними вважаються приміщення, оточені несучими стінами без вікон. Такі конструкції витримують сильніші навантаження та краще захищають від уламків. Але навіть вони не є абсолютною гарантією безпеки, адже зовнішні стіни руйнуються першими.

Що робити після обстрілу

Навіть якщо будинок вистояв, залишатися у ньому після удару небезпечно. Конструкції можуть бути пошкоджені, перекриття — ослаблені, а в повітрі залишаються токсичні речовини.

"Після обстрілу будівля може виглядати вцілілою, але завжди є ризик обрушення. Тому слід покинути її якнайшвидше", — наголошує Ткаченко.

Основні правила поведінки у квартирі під час обстрілу

Щоб зменшити ризики, варто дотримуватися кількох простих правил:

уникати під’їздів, коридорів і ванних кімнат;

за можливості спускатися у підвальні приміщення;

обирати кімнати без вікон, оточені несучими стінами;

мати запас води, ліхтарик і засоби зв’язку поруч;

після обстрілу залишати будинок якомога швидше.

Як наголошує фахівець, жодна квартира не дає стовідсоткової безпеки під час прямого влучання. Проте правильний вибір кімнати може врятувати життя.

Найкращим варіантом залишаються підвальні приміщення або спеціальні укриття. Якщо ж дістатися туди неможливо, варто ховатися у внутрішніх кімнатах із міцними несучими стінами, уникаючи під’їздів, ванн і коридорів.

