За яких умов житловий будинок визнається аварійним і що робити мешканцям

Тема аварійного житла в Україні набуває особливої актуальності, адже велика кількість будинків споруджувалася ще у другій половині минулого століття. Чимало з них сьогодні перебувають на межі безпечної експлуатації. Для мешканців знати, за яких умов будинок визнається аварійним, означає розуміти власні права, а також можливі сценарії майбутнього — від переселення до знесення.

Аварійним вважається будинок, у якого конструктивні елементи, фундамент чи несучі стіни не відповідають вимогам безпечної експлуатації або мають руйнування, зазначають юристи Безоплатної правової допомоги.

Важливим показником є фізичне зношування. Якщо воно становить 81-100% у грошовому вираженні, житло офіційно отримує статус аварійного.

Також враховуються додаткові ознаки:

значні тріщини у стінах і фундаментах;

перекоси конструкцій, просідання перекриттів;

руйнування дахових систем;

аварійний стан балконів, еркерів, карнизів.

Обстеження житлового будинку

Порядок перевірки аварійності регулює постанова Кабінету міністрів №189. У ній чітко прописано, що під час огляду вивчаються:

двір та елементи благоустрою;

фундаменти та підвали;

стіни й фасадні елементи;

дах і його обладнання, включно з димовими та вентиляційними каналами;

ліфти та їхнє технічне оснащення;

конструкції поверхів;

інженерні системи.

Комісія, яка здійснює обстеження, складається з інженерів житлово-експлуатаційних організацій, а при потребі залучаються експерти проектних і науково-дослідних інститутів. У роботі можуть брати участь і представники громадськості.

Документи після обстеження

За результатами перевірки складається акт обстеження із висновком про технічний стан. Додатково готуються:

технічний паспорт будинку із даними про зношеність;

висновок експертної установи про можливість чи неможливість ремонту;

за потреби висновок санітарно-епідеміологічної служби.

Саме ці документи стають підставою для офіційного визнання будинку аварійним.

Дії після визнання будинку аварійним

Коли житло отримує статус аварійного, місцева рада має вирішити його подальшу долю. Варіантів кілька:

використання приміщення не за житловим призначенням;

проведення капітального ремонту (якщо це можливо);

знесення будівлі.

Мешканці після цього повинні звернутися до балансоутримувача будинку із заявою про наступні кроки. Власник чи балансоутримувач далі взаємодіє з органами влади, які приймають остаточне рішення.

Права мешканців аварійного будинку

Відповідно до статті 111 Житлового кодексу України громадянам, яких виселяють із аварійного житла, надається інше благоустроєне приміщення. Це має робити виконавчий комітет місцевої ради або організація, якій передаються земельна ділянка та сам будинок.

Однак у реальності цей процес розтягується на роки. Часто люди десятиліттями мешкають у небезпечних умовах, не отримуючи альтернативи. Продати квартиру в аварійному будинку майже неможливо, адже така нерухомість втрачає ринкову цінність.

