При каких условиях жилой дом признается аварийным и что делать жильцам

Пострадавший от атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тема аварийного жилья в Украине приобретает особую актуальность, ведь большое количество домов строилось еще во второй половине прошлого века. Многие из них сегодня находятся на грани безопасной эксплуатации. Для жителей знать, при каких условиях дом признается аварийным, означает понимать собственные права, а также возможные сценарии будущего — от переселения до сноса.

Аварийным считается дом, у которого конструктивные элементы, фундамент или несущие стены не соответствуют требованиям безопасной эксплуатации или имеют разрушения, отмечают юристы Бесплатной правовой помощи.

Важным показателем является физический износ. Если он составляет 81-100% в денежном выражении, жилье официально получает статус аварийного.

Также учитываются дополнительные признаки:

значительные трещины в стенах и фундаментах;

перекосы конструкций, проседание перекрытий;

разрушение кровельных систем;

аварийное состояние балконов, эркеров, карнизов.

Обследование жилого дома

Порядок проверки аварийности регулирует постановление Кабинета министров №189. В нем четко прописано, что во время осмотра изучаются:

двор и элементы благоустройства;

фундаменты и подвалы;

стены и фасадные элементы;

крыша и ее оборудование, включая дымовые и вентиляционные каналы;

лифты и их техническое оснащение;

конструкции этажей;

инженерные системы.

Комиссия, осуществляющая обследование, состоит из инженеров жилищно-эксплуатационных организаций, а при необходимости привлекаются эксперты проектных и научно-исследовательских институтов. В работе могут принимать участие и представители общественности.

Документы после обследования

По результатам проверки составляется акт обследования с заключением о техническом состоянии. Дополнительно готовятся:

технический паспорт дома с данными об изношенности;

заключение экспертного учреждения о возможности или невозможности ремонта;

при необходимости заключение санитарно-эпидемиологической службы.

Именно эти документы становятся основанием для официального признания дома аварийным.

Действия после признания дома аварийным

Когда жилье получает статус аварийного, местный совет должен решить его дальнейшую судьбу. Вариантов несколько:

использование помещения не по жилому назначению;

проведение капитального ремонта (если это возможно);

снос здания.

Жители после этого должны обратиться к балансодержателю дома с заявлением о следующих шагах. Владелец или балансодержатель дальше взаимодействует с органами власти, которые принимают окончательное решение.

Права жителей аварийного дома

В соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса Украины гражданам, которых выселяют из аварийного жилья, предоставляется другое благоустроенное помещение. Это должен делать исполнительный комитет местного совета или организация, которой передаются земельный участок и сам дом.

Однако в реальности этот процесс растягивается на годы. Часто люди десятилетиями живут в опасных условиях, не получая альтернативы. Продать квартиру в аварийном доме почти невозможно, ведь такая недвижимость теряет рыночную ценность.

