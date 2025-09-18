Бесплатная приватизация земли — нормы и правила в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Бесплатная приватизация земли в Украине остается важным вопросом для граждан, особенно в условиях военного положения. За последние годы законодательство в этой сфере претерпело значительные изменения, которые повлияли на права украинцев. В 2025 году ситуация частично стабилизировалась, но ряд ограничений до сих пор вызывает дискуссии.

До начала военного положения бесплатная приватизация была одним из ключевых механизмов обеспечения граждан землей, отмечают в Земельном фонде Украины.

Статья 121 Земельного кодекса определяла четкие нормы площадей, которые можно было получить в собственность. Чаще всего люди обращались в местные советы с заявлениями на участки таких категорий:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для приусадебного участка: в селах до 0,25 га, в поселках до 0,15 га, в городах до 0,10 га;

для садоводства — до 0,12 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для гаражей — до 0,01 га.

"Около трети всех обращений касались именно земель для ведения личного хозяйства. Это отражало традиционный образ жизни в украинских селах", — говорят эксперты.

Как военное положение изменило приватизацию земли

С 7 апреля 2022 года вступили в силу изменения, которые фактически заблокировали бесплатную передачу земель в собственность. В переходных положениях Земельного кодекса прямо запретили:

передавать в собственность земли государственной или коммунальной собственности;

выдавать разрешения на разработку документации для бесплатной передачи;

регистрировать уже подготовленные проекты землеустройства.

Проблемы из-за запрета приватизации

Последствия такого шага оказались значительными. Специалисты выделяют три ключевые проблемы:

Остановка использования земли. Даже выделенные участки нельзя было оформить, что ограничивало продовольственную безопасность и уменьшало поступления налогов. Невозможность оформить землю под домами. Без регистрации граждане не могли ни продать жилье, ни подать документы на компенсацию ущерба от войны. Потеря шансов для переселенцев. Люди, которые переехали в относительно безопасные регионы, не могли получить землю для проживания или хозяйства.

Частичное разблокирование приватизации земли

Осенью 2022 года приняли Закон №2698-IX, который ослабил ограничения. Изменения позволили приватизировать землю в нескольких случаях:

если на участке есть объекты недвижимости — жилые дома, дачи, гаражи;

если участки были предоставлены гражданам еще до 1 января 2002 года.

Это позволило многим семьям завершить оформление документов на землю под жильем и хозяйственными постройками. Однако вопрос с крестьянскими хозяйствами и садоводством остался нерешенным.

Что ожидать в 2025 году

Сейчас ситуация остается неоднозначной - формально ограничения военного времени действуют, но дискуссия об их смягчении продолжается.

Юристы Земельного фонда считают, что после прекращения военного положения граждане автоматически восстановят свои права на бесплатную приватизацию. Но будет ли это происходить быстро — вопрос открытый. Огромное количество заявлений и документации уже ждет рассмотрения.

"Для людей, которые хотят оформить землю под жильем, сейчас есть возможность воспользоваться исключениями, прописанными в законодательстве. Для крестьянских хозяйств и садоводства решение пока откладывается на будущее", — констатируют эксперты.

