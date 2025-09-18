Безоплатна приватизація землі — норми та правила у 2025 році

Люди у полі. Фото: Freepik

Безоплатна приватизація землі в Україні залишається важливим питанням для громадян, особливо в умовах воєнного стану. За останні роки законодавство в цій сфері зазнало значних змін, які вплинули на права українців. У 2025 році ситуація частково стабілізувалася, але низка обмежень досі викликає дискусії.

До початку воєнного стану безоплатна приватизація була одним із ключових механізмів забезпечення громадян землею, зазначають у Земельному фонді України.

Стаття 121 Земельного кодексу визначала чіткі норми площ, які можна було отримати у власність. Найчастіше люди зверталися до місцевих рад із заявами на ділянки таких категорій:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 га;

для присадибної ділянки: у селах до 0,25 га, у селищах до 0,15 га, у містах до 0,10 га;

для садівництва — до 0,12 га;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для гаражів — до 0,01 га.

"Близько третини всіх звернень стосувалися саме земель для ведення особистого господарства. Це відображало традиційний спосіб життя в українських селах", — кажуть експерти.

Як воєнний стан змінив приватизацію землі

З 7 квітня 2022 року набули чинності зміни, які фактично заблокували безоплатну передачу земель у власність. У перехідних положеннях Земельного кодексу прямо заборонили:

передавати у власність землі державної чи комунальної власності;

видавати дозволи на розроблення документації для безоплатної передачі;

реєструвати вже підготовлені проєкти землеустрою.

Проблеми через заборону приватизації

Наслідки такого кроку виявилися значними. Фахівці виділяють три ключові проблеми:

Зупинка використання землі. Навіть виділені ділянки не можна було оформити, що обмежувало продовольчу безпеку і зменшувало надходження податків. Неможливість оформити землю під будинками. Без реєстрації громадяни не могли ні продати житло, ні подати документи на компенсацію збитків від війни. Втрата шансів для переселенців. Люди, які переїхали у відносно безпечні регіони, не могли отримати землю для проживання чи господарства.

Часткове розблокування приватизації землі

Восени 2022 року ухвалили Закон №2698-IX, який послабив обмеження. Зміни дозволили приватизувати землю у кількох випадках:

якщо на ділянці є об’єкти нерухомості — житлові будинки, дачі, гаражі;

якщо ділянки були надані громадянам ще до 1 січня 2002 року.

Це дозволило багатьом сім’ям завершити оформлення документів на землю під житлом і господарськими будівлями. Проте питання із селянськими господарствами та садівництвом залишилося невирішеним.

Що очікувати у 2025 році

Зараз ситуація залишається неоднозначною — формально обмеження воєнного часу діють, але дискусія про їх пом’якшення триває.

Правники Земельного фонду вважають, що після припинення воєнного стану громадяни автоматично відновлять свої права на безоплатну приватизацію. Але чи буде це відбуватися швидко — питання відкрите. Величезна кількість заяв і документації вже чекає на розгляд.

"Для людей, які хочуть оформити землю під житлом, зараз є можливість скористатися винятками, прописаними в законодавстві. Для селянських господарств і садівництва рішення поки що відкладається на майбутнє", — констатують експерти.

