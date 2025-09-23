Купля-продажа земельного участка — необходимые документы и важные нюансы

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Второй этап земельной реформы в Украине существенно изменил условия проведения операций с землей. Если в начале открытия рынка покупать сельскохозяйственные участки могли только граждане Украины, то теперь право на это получили и юридические лица.

Важное условие — они должны быть зарегистрированы по украинскому законодательству, а их учредителями могут быть только граждане Украины, государство или территориальные общины, сообщается в Telegram-канале "Ты же юрист". Это сделано для того, чтобы иностранный капитал не контролировал стратегические ресурсы государства.

Заключение любой сделки с земельными участками требует тщательной подготовки. Главным этапом является нотариальное удостоверение договора, без которого сделка не будет иметь юридической силы.

Удостоверение земельных сделок в Украине и роль нотариуса

Нотариус выступает гарантом законности сделки и проверяет не только подлинность документов, но и соблюдение ограничений, установленных законодательством. По закону, договор купли-продажи земли удостоверяется по местонахождению участка, юридического лица или месту жительства стороны. Такая норма изложена в части 6 статьи 55 Закона Украины "О нотариате".

Каждая сделка сопровождается большим количеством документов, подтверждающих как право собственности на землю, так и способность сторон участвовать в сделке.

Документы для удостоверения земельных сделок

Чтобы договор вступил в силу, стороны должны предоставить пакет обязательных документов. Среди них:

Документы, удостоверяющие личность и правоспособность. Это паспорта, идентификационные коды, уставные документы юридических лиц, доверенности для представителей. Документы на право собственности. Свидетельство или выписка, подтверждающая регистрацию права собственности на участок. Согласие супругов. Если земля находится в общей совместной собственности, необходимо присутствие супруга или супруги, а также нотариально заверенное согласие. Согласие арендатора. В случае, если участок находится в аренде, владелец должен получить письменное согласие арендатора на его продажу, если тот сам не покупает землю. Выписки из реестров. Выписка из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также справки из технической документации о нормативной денежной оценке. Экспертная оценка. Отчет о стоимости участка, составленный сертифицированным оценщиком. Реквизиты счетов. Информация о банковских счетах сторон для проведения расчетов. Подтверждение происхождения средств. Документы, которые доказывают законность источников денег или активов покупателя.

Почему документы имеют такое значение

Отсутствие даже одного из необходимых документов может сорвать сделку. Нотариус не имеет права удостоверять договор без полного пакета подтверждений. Это создает определенные трудности, ведь собрать все справки и выписки часто занимает время.

Основная цель таких требований — гарантировать прозрачность рынка и исключить незаконные операции. Документы о праве собственности защищают от мошеннических схем, а подтверждение источников средств позволяет предотвратить отмывание денег.

Нотариальное удостоверение как обязательный этап

Эксперты отмечают, что договор купли-продажи или отчуждения земельного участка в Украине не имеет юридической силы без нотариального удостоверения. Это правило касается всех участников рынка: как физических, так и юридических лиц.

Нотариус проверяет соответствие документов, подтверждает волеизъявление сторон, вносит данные в реестры и только после этого договор вступает в силу. Таким образом, нотариальное удостоверение является гарантией того, что сделка соответствует закону и права собственников защищены.

Перспективы развития земельного рынка

Введенные требования к документальному сопровождению земельных сделок выглядят довольно строгими, однако именно они формируют прозрачный рынок. Второй этап реформы открыл возможности для юридических лиц, что может оживить инвестиции в сельское хозяйство.

В будущем ожидается еще больше электронизации процессов. Часть документов уже можно получить в электронном виде, а в дальнейшем доступ к кадастровым данным и реестрам станет еще проще.

Как сообщалось, право собственности на землю гарантировано Конституцией и Земельным кодексом. Это дает владельцу полное право владеть, пользоваться и распоряжаться своим участком: продавать, дарить, обменивать или передавать по наследству. Однако существуют определенные законодательные ограничения, которые могут привести к прекращению этого права.

Также если вы сдаете землю в аренду, то кроме заключения договора, вы должны уплатить налоги. В частности, и арендодатель, и арендатор должны учесть, что из полученной арендной платы нужно отчислить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.