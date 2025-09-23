Купівля-продаж земельної ділянки — необхідні документи та важливі нюанси

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Другий етап земельної реформи в Україні суттєво змінив умови проведення операцій із землею. Якщо на початку відкриття ринку купувати сільськогосподарські ділянки могли лише громадяни України, то тепер право на це отримали й юридичні особи.

Важлива умова — вони мають бути зареєстровані за українським законодавством, а їхніми засновниками можуть бути тільки громадяни України, держава або територіальні громади, повідомляється в Telegram-каналі "Ти ж юрист". Це зроблено для того, щоб іноземний капітал не контролював стратегічні ресурси держави.

Реклама

Читайте також:

Укладання будь-якої угоди з земельними ділянками потребує ретельної підготовки. Головним етапом є нотаріальне посвідчення договору, без якого операція не матиме юридичної сили.

Посвідчення земельних угод в Україні і роль нотаріуса

Нотаріус виступає гарантом законності угоди та перевіряє не лише справжність документів, а й дотримання обмежень, встановлених законодавством. За законом, договір купівлі-продажу землі посвідчується за місцезнаходженням ділянки, юридичної особи чи місцем проживання сторони. Така норма викладена в частині 6 статті 55 Закону України "Про нотаріат".

Кожна угода супроводжується великою кількістю документів, які підтверджують як право власності на землю, так і спроможність сторін брати участь у правочині.

Документи для посвідчення земельних угод

Щоб договір набув чинності, сторони повинні надати пакет обов’язкових документів. Серед них:

Документи, що посвідчують особу та правоздатність. Це паспорти, ідентифікаційні коди, статутні документи юридичних осіб, довіреності для представників. Документи на право власності. Свідоцтво чи витяг, що підтверджує реєстрацію права власності на ділянку. Згода подружжя. Якщо земля перебуває у спільній сумісній власності, необхідна присутність чоловіка або дружини, а також нотаріально посвідчена згода. Згода орендаря. У разі, якщо ділянка перебуває в оренді, власник повинен отримати письмову згоду орендаря на її продаж, якщо той сам не купує землю. Витяги з реєстрів. Витяг із Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також довідки з технічної документації про нормативну грошову оцінку. Експертна оцінка. Звіт про вартість ділянки, складений сертифікованим оцінювачем. Реквізити рахунків. Інформація про банківські рахунки сторін для проведення розрахунків. Підтвердження походження коштів. Документи, які доводять законність джерел грошей чи активів покупця.

Чому документи мають таке значення

Відсутність навіть одного з необхідних документів може зірвати угоду. Нотаріус не має права посвідчувати договір без повного пакета підтверджень. Це створює певні труднощі, адже зібрати всі довідки й витяги часто займає час.

Основна мета таких вимог — гарантувати прозорість ринку та унеможливити незаконні операції. Документи про право власності захищають від шахрайських схем, а підтвердження джерел коштів дозволяє запобігти відмиванню грошей.

Нотаріальне посвідчення як обов’язковий етап

Експерти наголошують, що договір купівлі-продажу чи відчуження земельної ділянки в Україні не має юридичної сили без нотаріального посвідчення. Це правило стосується всіх учасників ринку: як фізичних, так і юридичних осіб.

Нотаріус перевіряє відповідність документів, підтверджує волевиявлення сторін, вносить дані до реєстрів і лише після цього договір набуває чинності. Таким чином, нотаріальне посвідчення є гарантією того, що угода відповідає закону й права власників захищені.

Перспективи розвитку земельного ринку

Запроваджені вимоги до документального супроводу земельних угод виглядають доволі суворими, однак саме вони формують прозорий ринок. Другий етап реформи відкрив можливості для юридичних осіб, що може пожвавити інвестиції у сільське господарство.

У майбутньому очікується ще більше електронізації процесів. Частину документів уже можна отримати в електронному вигляді, а надалі доступ до кадастрових даних і реєстрів стане ще простішим.

Як повідомлялось, право власності на землю гарантоване Конституцією та Земельним кодексом. Це дає власнику повне право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю ділянкою: продавати, дарувати, обмінювати або передавати в спадок. Однак існують певні законодавчі обмеження, що можуть призвести до припинення цього права.

Також якщо ви здаєте землю в оренду, то окрім укладення договору, ви маєте сплатити податки. Зокрема, і орендодавець, і орендар повинні врахувати, що з отриманої орендної плати потрібно відрахувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.