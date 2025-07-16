За сколько метров от забора разрешено строить дом в 2025 году

Частный дом. Фото: hplants.com.ua

Строительство жилого дома на частном участке кажется простым делом. Однако даже несколько лишних метров могут обернуться для владельца судом, предписанием о сносе или штрафом. Один из ключевых вопросов, который волнует владельцев участков, — за сколько метров от забора можно строить дом, чтобы все было законно? Чтобы избежать правовых рисков, необходимо придерживаться действующих государственных строительных норм (ГСН).

Редакция Новини.LIVE рассказывает о требованиях к ограждению и хозяйственным постройкам.

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Каким должно быть расстояние до забора

Согласно ГСН Б.2.2-12:2019 и Б.2.2-5:2011, минимальное расстояние от дома до забора, граничащего с соседним участком, должно составлять не менее 3 метров. Это правило является обязательным для соблюдения в большинстве случаев, независимо от региона.

Забор между соседними участками должен быть высотой не более 2 м, а со стороны улицы — не выше 2,5 м. Забор должен быть прозрачным (например, из металлической сетки или решетки), чтобы не нарушать нормативы инсоляции, проветривания и водоотвода.

В то же время запрещается:

строить забор ближе чем 1 м к зданиям на соседнем участке;

затенять территорию соседа;

размещать крышу с водостоком в сторону соседской территории.

Малейшее нарушение этих правил может стать поводом для обращения в суд, ведь забор — это больше чем просто граница.

Расстояние до хозяйственных построек

Сарай, гараж или летняя кухня также имеют свои нормы размещения. Если площадь хозяйственной постройки не превышает 50 кв. м, то она должна быть размещена:

не ближе чем 15 м к жилому дому (как своему, так и соседскому);

не ближе чем 20 м к колодцу или скважине.

Эти правила помогают избежать проблем с санитарией, пожарной безопасностью и правами соседей, отмечают в Лановецком горсовете.

Правила относительно красных линий и границ

Все объекты на участке должны размещаться в пределах, определенных красной линией — условной границей между частной и коммунальной территорией. Выход за нее не допускается. Дом или забор, возведенный за этой линией, могут признать самовольным строительством.

Даже если забор не является самовольным строительством (а согласно Инструкции о технической инвентаризации — не является), неправильное его размещение может привести к судебным спорам.

В чем главная опасность несоблюдения норм

Нарушение строительных расстояний может привести к:

административному штрафу;

требованию о сносе;

потере права собственности на самовольно возведенное сооружение;

конфликту с соседями и судебному разбирательству.

Владельцы земельных участков, которые будут пренебрегать правилами, рискуют понести финансовые расходы, отмечает юрист Татьяна Журавель.

"Массовые конфликты между соседями возникают не из-за границ, а из-за игнорирования простых строительных правил. Если вы не придерживаетесь 3 метров до забора, будьте готовы к суду", — говорит она.

Как действовать перед началом строительства

Перед тем как копать котлован под фундамент, стоит:

Ознакомиться с местными правилами застройки (они могут уточнять нормы ГСН). Сделать точную геодезическую съемку участка. Получить градостроительные условия и ограничения (при необходимости). Зафиксировать согласование границ с соседями письменно или нотариально.

Это особенно важно, если ваш дом будет размещен близко к границе участка. Документальное подтверждение согласованных границ может помочь в случае спора.

Если спор уже возник

В случае конфликта следует собрать доказательства:

фото/видео размещения объектов;

экспертное заключение о нарушении строительных норм;

документы, подтверждающие право собственности.

С таким пакетом документов можно обращаться в суд. Суд, как правило, становится на сторону того, кто придерживается норм ГСН и не создает препятствий для соседей.

Как сообщалось, многие украинцы выбирают сельскую жизнь, но важно помнить, что строительство в таких местах строго регулируется законодательством. Прежде чем начать возведение, ознакомьтесь с нормами по количеству этажей, чтобы избежать штрафов.

Также мы рассказывали, что на фоне изменения климата и проблем с централизованным водоснабжением в сельской местности, все больше украинцев строят собственные колодцы. Однако важно знать точные разрешенные расстояния от границы с соседями, ведь ошибка может привести к конфликтам, судебным делам или даже необходимости засыпать колодец.