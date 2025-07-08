На якій відстані від межі сусіда можна копати криницю — норми та штрафи за порушення

Дерев'яна криниця у саду. Фото: Vidaron

На тлі кліматичних змін зростання попиту на автономне водопостачання і часткову втрату централізованих послуг у сільській місцевості, дедалі більше українців вирішують облаштувати криницю. Проте далеко не всі враховують один критичний момент — на якій відстані від межі з сусідом дозволено копати. Помилка у кількох метрах може спричинити не лише конфлікт, а й судову тяганину чи зобов’язання засипати криницю за власний кошт.

Редакція Новини.LIVE розповідає, за скільки метрів від межі ділянки можна копати криницю, які чинники враховувати та як зробити це безпечно і законно.

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Що визначають будівельні та санітарні норми

Наразі Україні діють Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, а також ДБН Б.2.2-12:2019 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до питної води", які регулюють розміщення криниць на присадибних ділянках.

Саме вони визначають:

санітарні відстані до джерел забруднення;

відстань до межі ділянки;

рекомендації щодо розміщення криниці відносно будівель і споруд.

Основні відстані, яких слід дотримуватись

Щоб криниця не стала джерелом конфліктів і залишалася безпечною для здоров’я, потрібно дотримуватися визначених санітарних відстаней до різних об’єктів на ділянці.

До межі з сусідньою ділянкою криницю можна копати не ближче ніж за 5 метрів. Це — мінімальна відстань, яку вимагають норми, щоб уникнути можливих спорів з власниками суміжних територій. До житлового будинку — як власного, так і сусідського — криниця має бути розташована на відстані не менш ніж 5 метрів. Це важливо як з міркувань безпеки, так і для уникнення вологи поблизу фундаменту. До господарських будівель, таких як сараї, курники, хлів чи гараж, рекомендується залишити не менше 15 метрів. Такі споруди можуть стати джерелом забруднення ґрунтових вод, тому криниця повинна бути якомога далі. До вигрібної ями, септика чи каналізаційного колодязя обов’язково має бути відстань не менше 50 метрів. Це одна з найжорсткіших вимог, адже саме ці об’єкти несуть найбільшу небезпеку для питної води. До компостної купи чи місця зберігання органічних відходів варто залишити щонайменше 15 метрів. У дощову погоду забруднені речовини можуть потрапляти в ґрунт, тому така відстань мінімізує ризики. До погреба або підвалу бажано дотримуватись відстані не менше 7–10 метрів, аби уникнути підтоплень і підвищення вологості в підземних приміщеннях.

Ці вимоги мають під собою не лише юридичне, а й практичне підґрунтя. Дотримання їх допоможе уникнути проблем із якістю води, збереженням ґрунту, а також гарантує довготривале та безпечне використання криниці.

Чи можна зменшити відстань до межі

У ряді випадків допускається скорочення мінімальної відстані до межі сусідньої ділянки (наприклад, коли земельна ділянка вузька або неправильної форми). Але потрібно отримати письмову згоду сусіда. Також необхідно провести гідрогеологічну оцінку. Погодження слід відобразити в документації на землю (у випадку перевірки чи спору).

Без згоди — краще не ризикувати. У майбутньому сусід може подати до суду на демонтаж або компенсацію збитків.

Як уникнути конфліктів із сусідами

Питання розміщення криниці — це не лише про закон, а й про добросусідство. Перед початком робіт:

попередьте сусіда усно і письмово;

обговоріть можливість використання криниці спільно;

не будуйте без проекту — це не просто "яма з водою".

У майбутньому це дозволить уникнути непорозумінь і претензій, особливо якщо зміниться власник сусідньої ділянки.

Що буде, якщо порушити норми

Наслідки можуть бути серйозними:

Скарга до органів місцевого самоврядування або Держпродспоживслужби. Позов до суду щодо усунення порушень (включно із засипанням криниці). Штрафи за порушення санітарних норм — до 1 700 грн. Втрата права на водокористування (при виявленні забруднення).

У деяких громадах вже були прецеденти, коли власників змушували перенести або ліквідувати криниці, збудовані надто близько до меж.

Що ще варто знати українцям

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