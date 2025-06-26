Свердловина чи криниця — що краще та як знайти воду на своїй ділянці

Криниця біля дому. Фото: УНІАН

Вода — це основа комфортного життя на будь-якій дачній чи присадибній ділянці. Без постійного джерела води неможливо уявити сучасний будинок. Вона потрібна не лише для гігієнічних цілей та приготування їжі, а й щоб доглядати за городом чи садом. Якщо немає централізованого водопостачання, українцям доводиться облаштовувати власну криницю або свердловину.

Про те, як знайти воду на своїй земельній ділянці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Якщо бурити свердловину навмання, можна натрапити на шар з малою кількістю води або з водою поганої якості. Це не лише марна витрата грошей, а ще й ризик для здоров’я.

Важливо враховувати глибину водоносних шарів, тип ґрунту, а також уникати місць біля вигрібних ям, старих споруд чи інших джерел можливого забруднення. Існує кілька способів пошуку води:

Допомога фахівців

Найнадійніший варіант — звернутися до гідрогеологів. Вони проаналізують карти, особливості ґрунту та визначать, на якій глибині є вода, яка її якість та який тип водозабору краще обрати. Це коштує грошей, але значно зменшує ризик помилок.

Сучасні технології

Георадар, електророзвідка або пробне буріння дозволяють точно визначити глибину та місце залягання води. Один з доступних способів — буріння шурфів (невеликих розкопів), щоб перевірити, де починається волога земля.

Народні методи

Дехто звертається до лозоходців, які за допомогою гілок чи металевих рамок шукають воду. Також можна звернути увагу на природу: наприклад, очерет або мати-й-мачуха часто ростуть там, де близько вода. А ще собаки та птахи люблять бувати у вологих місцях, а от мурахи навпаки — їх уникають.

Що обрати — криницю чи свердловину

Криниця підходить для власників ділянок, на яких вода залягає на глибині до 10–15 метрів. Вона дешевша, її можна викопати навіть вручну. Підходить для сезонного або обмеженого користування.

Свердловина потрібна, якщо треба багато води — для будинку, поливу, опалення. Вона доходить до глибших водоносних шарів, які рідше пересихають і мають кращу якість води. Але її буріння — дорожче, особливо якщо мова йде про артезіанську свердловину.

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Також ми розповідали, що риболовля популярна серед українців, але багато ставків перебувають в оренді. Через це часто виникають запитання, чи мають орендарі право брати плату за аматорський вилов риби.