За скільки метрів від паркану дозволено будувати будинок у 2025 році

Приватний будинок. Фото: hplants.com.ua

Зведення житлового будинку на приватній ділянці здається простою справою. Проте навіть кілька зайвих метрів можуть обернутися для власника судом, приписом про знесення чи штрафом. Одне з ключових питань, яке хвилює власників ділянок, — за скільки метрів від паркану можна будувати будинок, щоб усе було законно? Щоб уникнути правових ризиків, необхідно дотримуватися чинних державних будівельних норм (ДБН).

Редакція Новини.LIVE розповідає про вимоги до огорожі та господарських споруд.

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Якою має бути відстань до паркану

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 та Б.2.2-5:2011, мінімальна відстань від будинку до огорожі, що межує із сусідньою ділянкою, має становити не менше 3 метрів. Це правило є обов’язковим для дотримання у більшості випадків, незалежно від регіону.

Огорожа між сусідніми ділянками має бути висотою не більше 2 м, а з боку вулиці — не вище 2,5 м. Паркан має бути прозорим (наприклад, з металевої сітки або решітки), щоб не порушувати нормативи інсоляції, провітрювання й водовідведення.

Водночас забороняється:

зводити паркан ближче ніж 1 м до будівель на сусідній ділянці;

затінювати територію сусіда;

розміщувати дах з водостоком у бік сусідської території.

Найменше порушення цих правил може стати приводом для звернення до суду, адже паркан — це більше ніж просто межа.

Відстань до господарських споруд

Сарай, гараж або літня кухня також мають свої норми розміщення. Якщо площа господарської будівлі не перевищує 50 кв. м, то вона має бути розміщена:

не ближче ніж 15 м до житлового будинку (як свого, так і сусіда);

не ближче ніж 20 м до колодязя або свердловини.

Ці правила допомагають уникнути проблем з санітарією, пожежною безпекою та правами сусідів, зазначають у Лановецькій міськраді.

Правила щодо червоних ліній та меж

Усі об'єкти на ділянці повинні розміщуватися в межах, визначених червоною лінією — умовною межею між приватною та комунальною територією. Вихід за неї не допускається. Будинок або паркан, зведений за цією лінією, можуть визнати самочинним будівництвом.

Навіть якщо паркан не є самочинним будівництвом (а відповідно до Інструкції про технічну інвентаризацію — не є), неправильне його розміщення може призвести до судових спорів.

У чому головна небезпека недотримання норм

Порушення будівельних відстаней може призвести до:

адміністративного штрафу;

вимоги про знесення;

втрати права власності на самовільно зведену споруду;

конфлікту з сусідами та судового розгляду.

Власники земельних ділянок, які нехтуватимуть правилами, ризикують понести фінансові витрати, наголошує юристка Тетяна Журавель.

"Масові конфлікти між сусідами виникають не через межі, а через ігнорування простих будівельних правил. Якщо ви не дотримуєтесь 3 метрів до паркану, будьте готові до суду", — каже вона.

Як діяти перед початком будівництва

Перед тим як копати котлован під фундамент, варто:

Ознайомитись із місцевими правилами забудови (вони можуть уточнювати норми ДБН). Зробити точну геодезичну зйомку ділянки. Отримати містобудівні умови та обмеження (за потреби). Зафіксувати погодження меж із сусідами письмово або нотаріально.

Це особливо важливо, якщо ваш будинок буде розміщено близько до межі ділянки. Документальне підтвердження узгоджених меж може допомогти у разі спору.

Якщо суперечка вже виникла

У разі конфлікту слід зібрати докази:

фото/відео розміщення об’єктів;

експертний висновок щодо порушення будівельних норм;

документи, що підтверджують право власності.

З таким пакетом документів можна звертатися до суду. Суд, як правило, стає на сторону того, хто дотримався норм ДБН і не створює перешкод для сусідів.

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