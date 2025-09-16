Когда возможен раздел земельного участка между супругами — правила и нюансы

Женщина и мужчина на диване. Фото: Freepik

Право на общее имущество супругов предусматривает, что земельный участок, приобретенный во время брака, можно разделить по согласию обеих сторон. Украинское законодательство четко определяет, что раздел возможен только тогда, когда участок находится в собственности супругов, а не отдельно одного из супругов.

В Украине процесс регулируется Семейным кодексом и Земельным кодексом, но важно определить доли каждого из супругов и оформить изменения документально. Перед разделом земельного участка нужно установить реальную долю каждого во избежание будущих судебных споров.

"Прежде чем начать раздел, следует убедиться, что участок действительно принадлежит супругам, а не отдельно одному из них. Только в этом случае можно проводить легальный раздел", — отмечает адвокат Александр Малик.

Основания для раздела земельного участка

Раздел земельного участка может происходить в различных ситуациях. Самые распространенные случаи возникают, когда супруги решают развестись и разделить имущество или когда один из супругов требует оформить земельный участок на себя. Также раздел может понадобиться, если возникает спор относительно долей в общей собственности.

Раздел может быть добровольным или принудительным через суд. Добровольное соглашение оформляется письменно и нотариально, а в случае конфликта дело решается судом, который определяет доли или порядок выделения участка.

Процедура раздела земельного участка

Чтобы процесс прошел без проблем, супругам нужно четко придерживаться шагов:

Определить доли и площадь участка. Оценить рыночную стоимость участка или его частей. Подготовить документы для государственной регистрации. Оформить нотариально или подать в суд.

Даже при добровольном разделении важно зарегистрировать изменения в Государственном реестре иначе правовые последствия могут быть сомнительными, добавляет адвокат.

Процедура предусматривает также определение границ участка и правильное оформление кадастровых документов. Без этого физическое разделение может быть сложным или даже невозможным.

Документы для раздела

Для оформления раздела необходимы основные документы:

свидетельство о праве собственности на землю;

паспорта супругов;

нотариально заверенное соглашение или решение суда;

кадастровый план участка.

Кроме этого, могут понадобиться документы, подтверждающие расходы на приобретение или улучшение участка. Это позволяет определить справедливый вклад каждого из супругов и избежать споров в будущем.

Судебные споры и осложнения

В случаях конфликтов раздел земельного участка сопровождается различными трудностями. Чаще всего споры возникают относительно границ участка, кадастровых номеров, а также оценки дополнительных зданий и улучшений, которые были сделаны во время совместного пользования.

Суд может обязать провести оценку и выделить доли деньгами или путем физического разделения. Эксперт советует обращаться к юристам еще до начала процедуры во избежание затяжных судебных процессов и недоразумений.

Как сообщалось, развод часто сопровождается эмоциональными и финансовыми трудностями, особенно когда нужно делить совместное имущество. Чтобы избежать финансовых ошибок, важно знать, как правильно поделить кредиты, недвижимость и автомобили.

