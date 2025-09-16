Коли можливий поділ земельної ділянки між подружжям — правила та нюанси

Жінка та чоловік на дивані. Фото: Freepik

Право на спільне майно подружжя передбачає, що земельну ділянку, набуту під час шлюбу, можна поділити за згодою обох сторін. Українське законодавство чітко визначає, що поділ можливий лише тоді, коли ділянка перебуває у власності подружжя, а не окремо одного з подружжя.

В Україні процес регулюється Сімейним кодексом та Земельним кодексом, але важливо визначити частки кожного з подружжя і оформити зміни документально. Перед поділом земельної ділянки потрібно встановити реальну частку кожного, щоб уникнути майбутніх судових спорів.

"Перш ніж розпочати поділ, слід переконатися, що ділянка дійсно належить подружжю, а не окремо одному з них. Тільки у цьому випадку можна проводити легальний розподіл", — зазначає адвокат Олександр Малик.

Підстави для поділу земельної ділянки

Поділ земельної ділянки може відбуватися у різних ситуаціях. Найпоширеніші випадки виникають, коли подружжя вирішує розлучитися і поділити майно або коли один з подружжя потребує оформити земельну ділянку на себе. Також поділ може знадобитися, якщо виникає спір щодо часток у спільній власності.

Поділ може бути добровільним або примусовим через суд. Добровільна угода оформлюється письмово і нотаріально, а у разі конфлікту справа вирішується судом, який визначає частки або порядок виділу ділянки.

Процедура поділу земельної ділянки

Щоб процес пройшов без проблем, подружжю потрібно чітко дотримуватися кроків:

Визначити частки і площу ділянки. Оцінити ринкову вартість ділянки або її частин. Підготувати документи для державної реєстрації. Оформити нотаріально або подати до суду.

Навіть при добровільному поділі важливо зареєструвати зміни у Державному реєстрі інакше правові наслідки можуть бути сумнівними, додає адвокат.

Процедура передбачає також визначення меж ділянки та правильне оформлення кадастрових документів. Без цього фізичний поділ може бути складним або навіть неможливим.

Документи для поділу

Для оформлення поділу необхідні основні документи:

свідоцтво про право власності на землю;

паспорти подружжя;

нотаріально завірену угоду або рішення суду;

кадастровий план ділянки.

Крім цього, можуть знадобитися документи, що підтверджують витрати на придбання або покращення ділянки. Це дозволяє визначити справедливий внесок кожного з подружжя і уникнути спорів у майбутньому.

Судові спори та ускладнення

У випадках конфліктів поділ земельної ділянки супроводжується різними труднощами. Найчастіше спори виникають щодо меж ділянки, кадастрових номерів, а також оцінки додаткових будівель та покращень, які були зроблені під час спільного користування.

Суд може зобов'язати провести оцінку і виділити частки грошима або шляхом фізичного поділу. Експерт радить звертатися до юристів ще до початку процедури щоб уникнути затяжних судових процесів і непорозумінь.

