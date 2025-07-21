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Главная Недвижимость Без очереди и кредита — кто из военных получит квартиры в 2025

Без очереди и кредита — кто из военных получит квартиры в 2025

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:10
Кто из военных получит квартиру от государства в 2025 году — условия и правила
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Бесплатное жилье в 2025 году остается важным инструментом социальной защиты военнослужащих. Речь идет не только о служебных квартирах, но и о постоянном жилье в собственность. Законодательство Украины четко определяет категории военных, которые могут претендовать на такие льготы.

Основания и механизмы прописаны в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в частности в статье 12.

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В первую очередь на жилье могут претендовать:

  • военные с выслугой 20 и более лет;
  • их семьи, если они проживают вместе;
  • лица, которые не использовали ранее право на бесплатную приватизацию жилья.

Такое жилье остается в частной собственности военного и не подлежит возврату государству после увольнения.

Какие условия получения бесплатной квартиры военным

Для получения жилья военный должен соответствовать всем критериям:

  • выслуга 20 лет и более — независимо от звания или рода войск;
  • учет на улучшение жилищных условий — нужно быть зарегистрированным в квартирной очереди;
  • разовое право — возможность воспользоваться жилищным обеспечением действует один раз в течение службы;
  • регистрация по месту службы — желательно быть прописанным там, где дислоцируется часть.

"Жилье не предоставляется срочникам и тем, кто уже получал квартиру за счет государства, даже если раньше это было в виде служебного жилья, которое впоследствии приватизировали", — отмечают в Министерстве обороны.

Как получить квартиру, если выслуги меньше 20 лет

Для военных, которые не имеют 20-летней выслуги, доступны альтернативные механизмы — в частности, льготные ипотечные программы, самая известная из которых — єОселя.

Она предусматривает:

  • 3% годовых для военнослужащих ВСУ и силовых структур;
  • 7% годовых для ветеранов, участников боевых действий и УБД;
  • фиксированную ставку на весь период кредита;
  • обязательную официальную занятость — подтверждение дохода и уплаты налогов.

Программа не является бесплатной, но она одна из самых выгодных в Украине. Жилье покупается в кредит, однако часть стоимости компенсирует государство через сниженные проценты.

Как подать заявку на получение квартиры военным

Чтобы воспользоваться правом на жилье или компенсацию, нужно:

  • стать на квартирный учет — через жилищную комиссию части или местную администрацию;
  • подать документы — справка о выслуге, данные о составе семьи, справка об отсутствии жилья;
  • выбрать форму помощи — квартира или денежная компенсация на ее приобретение;
  • дождаться решения — комиссии рассматривают заявки по очереди или по отдельным приоритетам (например, УБД, многодетные, инвалиды войны).

Как сообщалось, участники боевых действий имеют законодательно закрепленное право на приоритетное и бесплатное получение земельных участков государственной или коммунальной собственности для личных нужд. Однако из-за полномасштабной войны реализация этого права пока частично ограничена.

Также мы рассказывали о важнейших льготах для УБД, которые можно оформить. Ведь эти привилегии законодательно закреплены и являются государственной гарантией и поддержкой для тех, кто защищал суверенитет и территориальную целостность страны.

недвижимость ветераны военные жилье УБД квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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