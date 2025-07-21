Кто из военных получит квартиру от государства в 2025 году — условия и правила

Без очереди и кредита — кто из военных получит квартиры в 2025
Бесплатное жилье в 2025 году остается важным инструментом социальной защиты военнослужащих. Речь идет не только о служебных квартирах, но и о постоянном жилье в собственность. Законодательство Украины четко определяет категории военных, которые могут претендовать на такие льготы.
Основания и механизмы прописаны в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в частности в статье 12.
В первую очередь на жилье могут претендовать:
- военные с выслугой 20 и более лет;
- их семьи, если они проживают вместе;
- лица, которые не использовали ранее право на бесплатную приватизацию жилья.
Такое жилье остается в частной собственности военного и не подлежит возврату государству после увольнения.
Какие условия получения бесплатной квартиры военным
Для получения жилья военный должен соответствовать всем критериям:
- выслуга 20 лет и более — независимо от звания или рода войск;
- учет на улучшение жилищных условий — нужно быть зарегистрированным в квартирной очереди;
- разовое право — возможность воспользоваться жилищным обеспечением действует один раз в течение службы;
- регистрация по месту службы — желательно быть прописанным там, где дислоцируется часть.
"Жилье не предоставляется срочникам и тем, кто уже получал квартиру за счет государства, даже если раньше это было в виде служебного жилья, которое впоследствии приватизировали", — отмечают в Министерстве обороны.
Как получить квартиру, если выслуги меньше 20 лет
Для военных, которые не имеют 20-летней выслуги, доступны альтернативные механизмы — в частности, льготные ипотечные программы, самая известная из которых — єОселя.
Она предусматривает:
- 3% годовых для военнослужащих ВСУ и силовых структур;
- 7% годовых для ветеранов, участников боевых действий и УБД;
- фиксированную ставку на весь период кредита;
- обязательную официальную занятость — подтверждение дохода и уплаты налогов.
Программа не является бесплатной, но она одна из самых выгодных в Украине. Жилье покупается в кредит, однако часть стоимости компенсирует государство через сниженные проценты.
Как подать заявку на получение квартиры военным
Чтобы воспользоваться правом на жилье или компенсацию, нужно:
- стать на квартирный учет — через жилищную комиссию части или местную администрацию;
- подать документы — справка о выслуге, данные о составе семьи, справка об отсутствии жилья;
- выбрать форму помощи — квартира или денежная компенсация на ее приобретение;
- дождаться решения — комиссии рассматривают заявки по очереди или по отдельным приоритетам (например, УБД, многодетные, инвалиды войны).
Как сообщалось, участники боевых действий имеют законодательно закрепленное право на приоритетное и бесплатное получение земельных участков государственной или коммунальной собственности для личных нужд. Однако из-за полномасштабной войны реализация этого права пока частично ограничена.
Также мы рассказывали о важнейших льготах для УБД, которые можно оформить. Ведь эти привилегии законодательно закреплены и являются государственной гарантией и поддержкой для тех, кто защищал суверенитет и территориальную целостность страны.
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