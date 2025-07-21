Хто з військових отримає квартиру від держави у 2025 році — умови та правила

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Безоплатне житло у 2025 році залишається важливим інструментом соціального захисту військовослужбовців. Йдеться не лише про службові квартири, а й про постійне житло у власність. Законодавство України чітко визначає категорії військових, які можуть претендувати на такі пільги.

Підстави та механізми прописані в законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", зокрема в статті 12.

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У першу чергу на житло можуть претендувати:

військові з вислугою 20 і більше років;

їхні родини, якщо вони проживають разом;

особи, які не використали раніше право на безоплатну приватизацію житла.

Таке житло залишається у приватній власності військового й не підлягає поверненню державі після звільнення.

Які умови отримання безоплатної квартири військовим

Для отримання житла військовий має відповідати всім критеріям:

вислуга 20 років і більше — незалежно від звання чи роду військ;

облік на поліпшення житлових умов — потрібно бути зареєстрованим у квартирній черзі;

разове право — можливість скористатися житловим забезпеченням діє один раз протягом служби;

реєстрація за місцем служби — бажано бути прописаним там, де дислокується частина.

"Житло не надається строковикам і тим, хто вже отримував квартиру за рахунок держави, навіть якщо раніше це було у вигляді службового житла, яке згодом приватизували", — зазначають у Міністерстві оборони.

Як отримати квартиру, якщо вислуги менше ніж 20 років

Для військових, які не мають 20-річної вислуги, доступні альтернативні механізми — зокрема, пільгові іпотечні програми, найвідоміша з яких — єОселя.

Вона передбачає:

3% річних для військовослужбовців ЗСУ та силових структур;

7% річних для ветеранів, учасників бойових дій та УБД;

фіксовану ставку на весь період кредиту;

обов’язкову офіційну зайнятість — підтвердження доходу та сплати податків.

Програма не є безоплатною, але вона одна з найвигідніших в Україні. Житло купується у кредит, однак частину вартості компенсує держава через знижені відсотки.

Як подати заявку на отримання квартири військовим

Щоб скористатися правом на житло або компенсацію, потрібно:

стати на квартирний облік — через житлову комісію частини або місцеву адміністрацію;

подати документи — довідка про вислугу, дані про склад родини, довідка про відсутність житла;

обрати форму допомоги — квартира або грошова компенсація на її придбання;

дочекатися рішення — комісії розглядають заявки за чергою або за окремими пріоритетами (наприклад, УБД, багатодітні, інваліди війни).

Як повідомлялось, учасники бойових дій мають законодавчо закріплене право на пріоритетне та безоплатне отримання земельних ділянок державної або комунальної власності для особистих потреб. Проте через повномасштабну війну реалізація цього права наразі частково обмежена.

Також ми розповідали про найважливіші пільги для УБД, які можна оформити. Адже ці привілеї законодавчо закріплено та є державною гарантією та підтримкою для тих, хто захищав суверенітет і територіальну цілісність країни.