Самые модные прически из 70-х — что все чаще выбирают в 2025 году

Прически 70-х в 2025-м — что снова покоряет стилем
Мы уже не раз повторяли, что мода циклична и 70-е снова на подиумах, в TikTok и даже в парикмахерских вашего района. Этот стиль не просто про прическу, а про настроение: мягкий, игривый, немного мятежный и до боли женственный. Если вы давно хотели что-то изменить — самое время вдохновиться стилем десятилетия, которое подарило нам свободу в моде.
Об этом пишет Who What Wear.
Трендовые прически из 70-х, которые вдохновят каждую из вас
Объемная укладка
Кажется, будто вы просто проснулись с идеальными волосами. На самом деле нужно несколько завитков, немного мусса для объема и игра с феном. Волосы свободно спадают на плечи, как в старых романтических фильмах. Главное выглядеть так, будто вы не старались, а все получилось как надо.
Кудри, как у диско-королевы
Тугие, объемные кудри — это смело, ярко и немного нагло. Идеальный вариант для тех, кто не хочет быть "серой мышью", а хочет танцевать, как на вечеринке в стиле того времени.
Прямая челка
Если хотите выглядеть так, будто только что вышли из французской мелодрамы 70-х — вот он, ваш вариант. Густая, ровно подстриженная челка и прямые волосы. Просто и элегантно.
Косынка
Вместо резинок и заколок — ткань. Повязываем косынку за затылком или под подбородком. И вуаля — вы не просто прикрыли волосы, а сделали модный акцент. Идеально для неспешной прогулки по городу или воскресного базара.
Тоненькие косички, как у хиппи
Тонкие, почти незаметные косички возле лица — мелочь, а настроение меняет кардинально.
Это как легкий флирт с прошлым: ни к чему не обязывает, но добавляет образу душевности и свободы.
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