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Главная Мода Прически 70-х в 2025-м — что снова покоряет стилем

Прически 70-х в 2025-м — что снова покоряет стилем

Ua en ru
Дата публикации 27 июня 2025 16:01
Самые модные прически из 70-х — что все чаще выбирают в 2025 году
Прическа в стиле 70-х. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые прически из 70-х, которые вдохновят каждую из вас

Мы уже не раз повторяли, что мода циклична и 70-е снова на подиумах, в TikTok и даже в парикмахерских вашего района. Этот стиль не просто про прическу, а про настроение: мягкий, игривый, немного мятежный и до боли женственный. Если вы давно хотели что-то изменить — самое время вдохновиться стилем десятилетия, которое подарило нам свободу в моде.

Об этом пишет Who What Wear.

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Трендовые прически из 70-х, которые вдохновят каждую из вас

Объемная укладка

Кажется, будто вы просто проснулись с идеальными волосами. На самом деле нужно несколько завитков, немного мусса для объема и игра с феном. Волосы свободно спадают на плечи, как в старых романтических фильмах. Главное выглядеть так, будто вы не старались, а все получилось как надо.

Пишна укладка набирає популярності у 2025 році
Объемная укладка. Фото из Instagram

Кудри, как у диско-королевы

Тугие, объемные кудри — это смело, ярко и немного нагло. Идеальный вариант для тех, кто не хочет быть "серой мышью", а хочет танцевать, как на вечеринке в стиле того времени.

Ідеальна зачіска для тих, хто прагне виділитись
Кудри. Фото из Instagram

Прямая челка

Если хотите выглядеть так, будто только что вышли из французской мелодрамы 70-х — вот он, ваш вариант. Густая, ровно подстриженная челка и прямые волосы. Просто и элегантно.

Прямий чубчик з 70-х знову на піку моди
Прямая челка у Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Косынка

Вместо резинок и заколок — ткань. Повязываем косынку за затылком или под подбородком. И вуаля — вы не просто прикрыли волосы, а сделали модный акцент. Идеально для неспешной прогулки по городу или воскресного базара.

Косинка стала головним аксесуаром літа
Косынка на голове. Фото из Instagram

Тоненькие косички, как у хиппи

Тонкие, почти незаметные косички возле лица — мелочь, а настроение меняет кардинально.

Зачіска, що кардинально змінює настрій
Тоненькие косы. Фото из Instagram

Это как легкий флирт с прошлым: ни к чему не обязывает, но добавляет образу душевности и свободы.

Ранее мы писали об универсальных стрижках для средней длины волос.

Также мы сообщали, какие стильные варианты каре можно сделать этим летом.

мода тренды прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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