Самые модные прически из 70-х — что все чаще выбирают в 2025 году

Прическа в стиле 70-х. Фото: Freepik

Мы уже не раз повторяли, что мода циклична и 70-е снова на подиумах, в TikTok и даже в парикмахерских вашего района. Этот стиль не просто про прическу, а про настроение: мягкий, игривый, немного мятежный и до боли женственный. Если вы давно хотели что-то изменить — самое время вдохновиться стилем десятилетия, которое подарило нам свободу в моде.

Об этом пишет Who What Wear.

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Объемная укладка

Кажется, будто вы просто проснулись с идеальными волосами. На самом деле нужно несколько завитков, немного мусса для объема и игра с феном. Волосы свободно спадают на плечи, как в старых романтических фильмах. Главное выглядеть так, будто вы не старались, а все получилось как надо.

Объемная укладка. Фото из Instagram

Кудри, как у диско-королевы

Тугие, объемные кудри — это смело, ярко и немного нагло. Идеальный вариант для тех, кто не хочет быть "серой мышью", а хочет танцевать, как на вечеринке в стиле того времени.

Кудри. Фото из Instagram

Прямая челка

Если хотите выглядеть так, будто только что вышли из французской мелодрамы 70-х — вот он, ваш вариант. Густая, ровно подстриженная челка и прямые волосы. Просто и элегантно.

Прямая челка у Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Косынка

Вместо резинок и заколок — ткань. Повязываем косынку за затылком или под подбородком. И вуаля — вы не просто прикрыли волосы, а сделали модный акцент. Идеально для неспешной прогулки по городу или воскресного базара.

Косынка на голове. Фото из Instagram

Тоненькие косички, как у хиппи

Тонкие, почти незаметные косички возле лица — мелочь, а настроение меняет кардинально.

Тоненькие косы. Фото из Instagram

Это как легкий флирт с прошлым: ни к чему не обязывает, но добавляет образу душевности и свободы.

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