Наймодніші зачіски з 70-х — що все частіше обирають у 2025 році

Зачіска в стилі 70-х. Фото: Freepik

Ми вже не раз повторювали, що мода циклічна і 70-ті знову на подіумах, у TikTok і навіть у перукарнях вашого району. Цей стиль не просто про зачіску, а про настрій: м’який, грайливий, трохи бунтівний і до болю жіночний. Якщо ви давно хотіли щось змінити — саме час натхнутись стилем десятиліття, яке подарувало нам свободу в моді.

Про це пише Who What Wear.

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Об'ємна укладка

Здається, ніби ви просто прокинулись з ідеальним волоссям. Насправді потрібно кілька завитків, трохи мусу для об’єму і гра з феном. Волосся вільно спадає на плечі, як у старих романтичних фільмах. Головне мати такий вигляд, ніби ви не старалися, а все вийшло як треба.

Об'ємна укладка. Фото з Instagram

Кучері, як у диско-королеви

Тугі, об’ємні кучері — це сміливо, яскраво і трохи нахабно. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче бути "сірою мишею", а прагне танцювати, як на вечірці у стилі того часу.

Кучері. Фото з Instagram

Прямий чубчик

Якщо хочете мати такий вигляд, ніби щойно вийшли з французької мелодрами 70-х — ось він, ваш варіант. Густий, рівно підстрижений чубчик і пряме волосся. Просто та елегантно.

Прямий чубчик у Дженніфер Лопес. Фото з Instagram

Хустка

Замість резинок і заколок — тканина. Пов’язуємо хустку за потилицею або під підборіддям. І вуаля — ви не просто прикрили волосся, а зробили модний акцент. Ідеально для неспішної прогулянки містом або недільного базару.

Хустка на голові. Фото з Instagram

Тоненькі косички, як у хіпі

Тонкі, майже непомітні косички біля обличчя — дрібничка, а настрій змінює кардинально.

Тоненькі коси. Фото з Instagram

Це ніби легкий флірт із минулим: ні до чого не зобов’язує, але додає образу душевності й свободи.

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