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Головна Мода Зачіски 70-х у 2025-му — що знову підкорює стилем

Зачіски 70-х у 2025-му — що знову підкорює стилем

Ua en ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:01
Наймодніші зачіски з 70-х — що все частіше обирають у 2025 році
Зачіска в стилі 70-х. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендові зачіски з 70-х, що надихнуть кожну з вас

Ми вже не раз повторювали, що мода циклічна і 70-ті знову на подіумах, у TikTok і навіть у перукарнях вашого району. Цей стиль не просто про зачіску, а про настрій: м’який, грайливий, трохи бунтівний і до болю жіночний. Якщо ви давно хотіли щось змінити — саме час натхнутись стилем десятиліття, яке подарувало нам свободу в моді.

Про це пише Who What Wear.

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Трендові зачіски з 70-х, що надихнуть кожну з вас

Об'ємна укладка

Здається, ніби ви просто прокинулись з ідеальним волоссям. Насправді потрібно кілька завитків, трохи мусу для об’єму і гра з феном. Волосся вільно спадає на плечі, як у старих романтичних фільмах. Головне мати такий вигляд, ніби ви не старалися, а все вийшло як треба.

Пишна укладка набирає популярності у 2025 році
Об'ємна укладка. Фото з Instagram

Кучері, як у диско-королеви

Тугі, об’ємні кучері — це сміливо, яскраво і трохи нахабно. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче бути "сірою мишею", а прагне танцювати, як на вечірці у стилі того часу.

Ідеальна зачіска для тих, хто прагне виділитись
Кучері. Фото з Instagram

Прямий чубчик

Якщо хочете мати такий вигляд, ніби щойно вийшли з французької мелодрами 70-х — ось він, ваш варіант. Густий, рівно підстрижений чубчик і пряме волосся. Просто та елегантно.

Прямий чубчик з 70-х знову на піку моди
Прямий чубчик у Дженніфер Лопес. Фото з Instagram

Хустка

Замість резинок і заколок — тканина. Пов’язуємо хустку за потилицею або під підборіддям. І вуаля — ви не просто прикрили волосся, а зробили модний акцент. Ідеально для неспішної прогулянки містом або недільного базару.

Косинка стала головним аксесуаром літа
Хустка на голові. Фото з Instagram

Тоненькі косички, як у хіпі

Тонкі, майже непомітні косички біля обличчя — дрібничка, а настрій змінює кардинально.

Зачіска, що кардинально змінює настрій
Тоненькі коси. Фото з Instagram

Це ніби легкий флірт із минулим: ні до чого не зобов’язує, але додає образу душевності й свободи.

Раніше ми писали про універсальні стрижки для середньої довжини волосся.

Також ми повідомляли, які стильні варіанти каре можна зробити цього літа.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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