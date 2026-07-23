Вы даже не догадываетесь: какие аксессуары могут выдать ваши комплексы

Девушка в наушниках, неуверенная в себе девушка. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Сегодня все больше людей отказываются от слишком ярких образов в пользу простоты и комфорта. Но психологи отмечают, что некоторые аксессуары могут выполнять не только практическую или декоративную функцию. Иногда они становятся своеобразным способом скрыться от мира или компенсировать внутреннюю неуверенность.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Конечно, один аксессуар ничего не говорит о человеке. Но если какая-то вещь превращается в постоянную потребность, стоит задуматься, почему так происходит.

Темные очки, которые не хочется снимать

Солнцезащитные очки давно стали частью повседневного стиля. Однако если человек оставляет их на лице даже в помещении или во время разговора, это иногда свидетельствует о желании дистанцироваться от окружающих. Через затемненные стекла легче избегать взглядов и скрывать собственные эмоции.

Если вы узнаете в этом себя, попробуйте хотя бы иногда обходиться без очков там, где они не нужны. Открытое общение часто оказывается гораздо комфортнее, чем мы ожидаем.

Наушники, даже когда музыка уже давно не играет

Беспроводные наушники стали почти таким же привычным аксессуаром, как телефон. Однако нередко их носят не для музыки, а чтобы никто не заговорил первым.

С одной стороны, это помогает побыть наедине с собой. С другой — человек постепенно отгораживается от простых моментов, которые делают день приятнее: случайной улыбки, короткого разговора или обычного приветствия. Иногда достаточно нескольких минут прогуляться без наушников, чтобы почувствовать себя спокойнее и внимательнее к тому, что происходит вокруг.

Постоянно надетая кепка или шапка

Головной убор защищает от солнца, ветра или холода. Но если без него становится некомфортно даже в помещении или в ситуациях, когда в этом нет необходимости, причина может быть не только в привычке.

Кто-то таким образом скрывает недовольство прической или внешностью, а кто-то просто не хочет привлекать к себе внимание. Если это ваш случай, стоит время от времени позволять себе оставаться без этой "брони". Часто мы гораздо критичнее относимся к себе, чем окружающие.

Самое главное — помнить, что аксессуары должны доставлять удовольствие, а не становиться способом спрятаться от мира. Настоящая уверенность проявляется не в вещах, а в том, как человек чувствует себя в своей шкуре.

Ранее мы писали о том, какая сумка стоит примерно 2 миллиона долларов. Недавно в ней появилась на публике миллиардерша из Индии, что не осталось без внимания у публики.

Также Новини.LIVE сообщали, что Джей Ло показала аксессуар, который есть в ее летнем гардеробе. Новые образы артистки продолжают привлекать внимание.