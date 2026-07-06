Мятный цвет вернулся в моду: почему его носят все этим летом

Девушка в летнем наряде. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Еще совсем недавно главными героями летнего гардероба были все оттенки синего — от нежного голубого до насыщенного кобальтового. Но в этом сезоне в модной палитре появился еще один фаворит, который стремительно набирает популярность. Речь идет о мятном цвете — легком, свежем и очень летнем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Какой цвет в одежде популярен в этом сезоне

Он ассоциируется с прохладой в жаркий день, освежающими напитками и отдыхом у моря. Именно поэтому мятный так органично вписался в летние образы 2026 года. Когда на улице жарко, хочется не только комфорта, но и вещей, которые визуально добавляют ощущение свежести.

Девушка в модном платье. Фото из Instagram

Заметить возвращение этого оттенка было несложно. Его активно использовали дизайнеры в своих последних коллекциях, а особенно много мятного можно было увидеть на показах Chanel. Бренд сделал ставку на этот цвет в различных вариациях — от небольших деталей до полностью монохромных образов.

Chanel HC SS’26. Фото из Cosmopolitan

Сегодня мятный цвет можно увидеть буквально везде. Кто-то выбирает легкие платья этого оттенка для отпуска, кто-то добавляет лишь небольшой акцент в виде сумки или босоножек. И в том, и в другом случае цвет работает одинаково хорошо — освежает образ и делает его интереснее.

Сумка мятного цвета. Фото из Instagram

Наибольшую популярность приобрели мятные костюмы, льняные рубашки, юбки и комплекты для летних прогулок. Не менее эффектно будут смотреться купальники и пляжные аксессуары в этой цветовой гамме. На фоне традиционных бежевых или белых вещей они сразу привлекают внимание. Этот цвет легко сочетается с базовыми цветами, но самый удачный дуэт этого лета — мятный с белым.

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