В какое время суток лучше мыть волосы — совет, который все игнорируют

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Мыть голову утром или вечером — казалось бы, мелочь. Но на самом деле это влияет и на внешний вид ваших волос, и на то, как быстро они загрязняются, и даже на их рост. Все зависит от привычек, образа жизни и типа волос.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

Реклама

Читайте также:

Когда мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми дольше

Мытье с утра для тех, кто хочет чистую голову надолго

Если вы из тех, кто любит контроль над укладкой — утро точно ваш вариант. После утреннего мытья волосы легче уложить, они выглядят свежо и объемно. К тому же чистота сохраняется дольше. Но здесь есть нюанс: надо иметь время. Если вы любите поспать подольше, то могут возникнуть сложности.

Мытье вечером — когда хочется покоя

Большинство людей моют голову вечером, потому что это удобно. Не надо спешить, есть возможность высушить волосы без фена, дать им "передохнуть". Но здесь ловушка: многие ложатся спать с мокрыми волосами. И утром просыпаются с прической, которую не спасет даже шапка. К тому же волосы, которые трутся о подушку влажными, быстро ломаются, теряют блеск и даже могут хуже расти.

Девушка после мытья волос. Фото: Freepik

Что же лучше выбрать

Единого правильного ответа нет. Если у вас жирная кожа головы, то попробуйте утро. Если сухие волосы — вечер может быть лучше. Главное не засыпать с мокрой головой, как бы не устали. И еще один совет: слушайте не советы в интернете, а себя. Ваши волосы точно подскажут, когда им лучше.

Привычка, с которой начинается день или заканчивается вечер, — это не только о гигиене, но и об уходе за собой. И даже такая, казалось бы, мелочь может изменить то, как вы выглядите и чувствуете себя.

Ранее мы писали о том, какие народные приметы относительно волос передаются из поколения в поколение годами.

Также мы сообщали, в какие дни стоит мыть голову, чтобы притянуть удачу.