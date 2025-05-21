В який час доби краще мити волосся — порада, яку всі ігнорують

Вранці чи ввечері — коли миття волосся дає кращий ефект
Мити голову зранку чи ввечері — здавалося б, дрібниця. Але насправді це впливає і на зовнішній вигляд вашого волосся, і на те, як швидко воно забруднюється, і навіть на його ріст. Все залежить від звичок, способу життя і типу волосся.
Новини.LIVE розповість про це більше.
Коли мити голову, щоб волосся залишалось чистим довше
Миття зранку для тих, хто хоче чисту голову надовше
Якщо ви з тих, хто любить контроль над укладкою — ранок точно ваш варіант. Після ранкового миття волосся легше укласти, воно має свіжий й об'ємний вигляд. До того ж чистота зберігається довше. Але тут є нюанс: треба мати час. Якщо ви любите поспати довше, то можуть виникнути складнощі.
Миття ввечері — коли хочеться спокою
Більшість людей миють голову ввечері, бо це зручно. Не треба поспішати, є можливість висушити волосся без фена, дати йому "перепочити". Але тут пастка: багато хто лягає спати з мокрим волоссям. І вранці прокидається із зачіскою, яку не врятує навіть шапка. До того ж волосся, що треться об подушку вологим, швидко ламається, втрачає блиск і навіть може гірше рости.
Що ж краще обрати
Єдиної правильної відповіді немає. Якщо у вас жирна шкіра голови, то спробуйте ранок. Якщо сухе волосся — вечір може бути краще. Головне — не засинати з мокрою головою, як би не втомилися. І ще одна порада: слухайте не поради в інтернеті, а себе. Ваше волосся точно підкаже, коли йому краще.
Звичка, з якої починається день чи закінчується вечір, — це не лише про гігієну, а й про догляд за собою. І навіть така, здавалось би, дрібниця може змінити те, як ви виглядаєте і почуваєтесь.
Раніше ми писали про те, які народні прикмети щодо волосся передаються з покоління в покоління роками.
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