В який час доби краще мити волосся — порада, яку всі ігнорують

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Мити голову зранку чи ввечері — здавалося б, дрібниця. Але насправді це впливає і на зовнішній вигляд вашого волосся, і на те, як швидко воно забруднюється, і навіть на його ріст. Все залежить від звичок, способу життя і типу волосся.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Миття зранку для тих, хто хоче чисту голову надовше

Якщо ви з тих, хто любить контроль над укладкою — ранок точно ваш варіант. Після ранкового миття волосся легше укласти, воно має свіжий й об'ємний вигляд. До того ж чистота зберігається довше. Але тут є нюанс: треба мати час. Якщо ви любите поспати довше, то можуть виникнути складнощі.

Миття ввечері — коли хочеться спокою

Більшість людей миють голову ввечері, бо це зручно. Не треба поспішати, є можливість висушити волосся без фена, дати йому "перепочити". Але тут пастка: багато хто лягає спати з мокрим волоссям. І вранці прокидається із зачіскою, яку не врятує навіть шапка. До того ж волосся, що треться об подушку вологим, швидко ламається, втрачає блиск і навіть може гірше рости.

Дівчина після миття волосся. Фото: Freepik

Що ж краще обрати

Єдиної правильної відповіді немає. Якщо у вас жирна шкіра голови, то спробуйте ранок. Якщо сухе волосся — вечір може бути краще. Головне — не засинати з мокрою головою, як би не втомилися. І ще одна порада: слухайте не поради в інтернеті, а себе. Ваше волосся точно підкаже, коли йому краще.

Звичка, з якої починається день чи закінчується вечір, — це не лише про гігієну, а й про догляд за собою. І навіть така, здавалось би, дрібниця може змінити те, як ви виглядаєте і почуваєтесь.

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