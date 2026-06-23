В нее влюбятся все: модное платье из 90-х вернулось
Мода продолжает оглядываться в прошлое, и этим летом настала очередь еще одного знакового тренда из 90-х. После возвращения капри, горошка, босоножек на платформе и кружевных юбок в центре внимания оказалось платье-галтер — модель, которую в свое время носили почти все главные модные иконы той эпохи.
Подробнее о ней расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.
Платье из 90-х, которое снова покоряет лето
Главная особенность такого платья — открытые плечи и спина. Бретели закрепляются на шее, благодаря чему силуэт выглядит легко и изящно. Именно этот крой делает образ одновременно простым и очень эффектным. К тому же он красиво подчеркивает линию плеч и визуально придает фигуре стройность.
В 90-х платья-галтер были настоящим фаворитом среди знаменитостей. Их часто можно было увидеть на Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Саре Джессике Паркер и других звездах того времени. Теперь дизайнеры предлагают современную интерпретацию этого тренда, добавляя к знакомому фасону новые детали и интересные акценты.
Особенно популярными в этом сезоне стали легкие платья длины миди и макси. Они созданы для жарких дней, красиво колышутся при ходьбе и выглядят непринужденно. В коллекциях можно найти как яркие цветные варианты, так и сдержанные модели в светлых оттенках, которые легко сочетать с летними аксессуарами.
Не менее актуальными остаются и короткие платья-галтер. Бренды экспериментируют с декоративными элементами, вырезами, фактурными тканями и необычной отделкой. Благодаря этому найти свой вариант могут как поклонницы минимализма, так и те, кто любит более смелые образы.
Похоже, этим летом платье-галтер имеет все шансы повторить свой успех тридцатилетней давности. Оно выглядит женственно, не требует сложных стилизаций и легко становится главным акцентом образа.
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