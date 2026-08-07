В 2000-х так делали все: простой трюк для невероятного объема волос

Укладка волос, девушка с красивой прической. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Современные прически вновь заставляют нас искать способ придать волосам пышность без десятка баночек в ванной. Иногда для этого достаточно изменить одну привычную деталь в прическе — то, как именно лежит пробор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Радіо Люкс.

Простой трюк для объема у корней

Прямой пробор кажется самым простым вариантом на каждый день. Но когда волосы постоянно разделены в одном месте, они часто лежат более плоско у пробора и быстрее теряют объем у корней.

Если хочется, чтобы распущенные волосы выглядели пышнее, попробуйте зигзагообразный пробор. Этот прием хорошо знаком тем, кто помнит прически 2000-х, когда пряди у лица выглядели немного небрежно, а у корней старались создать как можно больше объема.

Укладка феном. Фото: magnific

Сделать такой пробор несложно:

Лучше всего начинать на уже высушенных волосах. Если во время сушки немного приподнять корни феном, эффект будет более заметным. При желании перед этим можно нанести небольшое количество мусса или спрея для прикорневого объема, но это не обязательное условие. Далее понадобится расческа с тонким кончиком. Поставьте его у линии лба и ведите назад, но не по прямой. Делайте короткие движения то в одну, то в другую сторону, чтобы линия напоминала небольшой зигзаг. После этого расправьте волосы по обе стороны пробора.

Именно здесь и появляется разница. Пряди уже не лежат в одном направлении, поэтому часть из них естественно приподнимается у корней.

Если собственного объема недостаточно, можно сделать легкий начес у корней. Еще один вариант — нанести совсем немного сухого шампуня или текстурирующего спрея, особенно если волосы тонкие и быстро теряют форму. Легкий слой лака поможет закрепить результат, но наносить его на всю прическу не нужно.

Есть еще один плюс такого приема: пробор не обязательно делать идеально ровным. Наоборот, небольшая неровность помогает добиться более естественного результата. Поэтому не стоит тратить несколько минут на то, чтобы каждый изгиб зигзага был одинаковым.

Зигзагообразный пробор не превратит тонкие волосы в густые, но может заметно изменить то, как они ложатся у корней.

Ранее мы писали о том, что стоит добавить в свой шампунь, чтобы не так часто мыть волосы. Благодаря такому очищению корни дольше останутся свежими, а волосы сохранят объем.

Также Новини.LIVE сообщали, какие привычки в уходе за волосами могут им только навредить. Парикмахер с 20-летним стажем Лукаш Шимчак указал на ошибку, которую допускает большинство женщин.