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Главная Мода Универсальные туфли — носите сейчас и не снимайте осенью

Универсальные туфли — носите сейчас и не снимайте осенью

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 08:40
Обувь, которая не выйдет из моды ни этим летом, ни осенью — проверено
Туфли. Фото: Freepik

Лето 2025 удивляет мягкими текстурами и новым подходом к обуви. Главный тренд — вязаные туфли. Это не шутка и не модная прихоть — это тот случай, когда удобство и красота больше не конфликтуют.

Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.

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В чем особенность этих туфель

Они будто созданы для тех, кто хочет чувствовать себя босиком, но выглядеть стильно при этом. Мягкое полотно, воздушные переплетения, эластичность — все это делает вязаные туфли идеальным вариантом для городских будней, путешествий, даже легких вечеринок.

Что это вообще такое

Это не домашние тапочки и не вязаный декор для галочки. Современные вязаные туфли — это полноценная обувь:

  • с правильной анатомической стелькой;
  • иногда с более жесткой пяткой или небольшим каблуком (актуальны каблуки-рюмочки);
  • из натурального хлопка, льна или современных сетчатых тканей, которые "дышат";
  • в минималистичном, геометрическом или фактурном дизайне — в зависимости от бренда.
Туфлі, в яких і комфортно, і стильно
Удобные базовые туфли на лето и осень. Фото из Instagram

Как их носят в 2025-м

Комбинируют с вещами, которые уже есть в гардеробе. Например, со льняными широкими брюками или юбкой-миди — на каждый день. Если есть желание где-то прогуляться вечером или пойти на свидание, то сочетайте эти туфли с длинным легким платьем и крупными серьгами. С джинсами-клеш и базовым топом — для прогулки или поездки за город. Даже офисный образ можно собрать с ними: добавьте жакет, прямые брюки, минималистичную сумку и ничего больше не нужно.

Туфлі, з якими легко комбінувати образи
Черные вязаные балетки. Фото из Instagram


Белый, молочный, светло-желтый, серый, беж — это самые популярные варианты. Но есть и смелые: красный, бирюзовый, насыщенно-зеленый. Идея такова: выбирайте базу или делайте туфли главным акцентом в образе — как вам удобнее.

Добавим, что эти туфли легко адаптировать под осень. Достаточно добавить высокие носки в тон или плотные колготки, тренч — и получится стильный вариант на прохладную пору.

Ранее мы писали о том, почему летом стоит присмотреться к сандалиям на липучках.

Также мы сообщали, как стильно можно обыгрывать в образе белые кроссовки.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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