Обувь, которая не выйдет из моды ни этим летом, ни осенью — проверено

Универсальные туфли — носите сейчас и не снимайте осенью
Лето 2025 удивляет мягкими текстурами и новым подходом к обуви. Главный тренд — вязаные туфли. Это не шутка и не модная прихоть — это тот случай, когда удобство и красота больше не конфликтуют.
Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.
В чем особенность этих туфель
Они будто созданы для тех, кто хочет чувствовать себя босиком, но выглядеть стильно при этом. Мягкое полотно, воздушные переплетения, эластичность — все это делает вязаные туфли идеальным вариантом для городских будней, путешествий, даже легких вечеринок.
Что это вообще такое
Это не домашние тапочки и не вязаный декор для галочки. Современные вязаные туфли — это полноценная обувь:
- с правильной анатомической стелькой;
- иногда с более жесткой пяткой или небольшим каблуком (актуальны каблуки-рюмочки);
- из натурального хлопка, льна или современных сетчатых тканей, которые "дышат";
- в минималистичном, геометрическом или фактурном дизайне — в зависимости от бренда.
Как их носят в 2025-м
Комбинируют с вещами, которые уже есть в гардеробе. Например, со льняными широкими брюками или юбкой-миди — на каждый день. Если есть желание где-то прогуляться вечером или пойти на свидание, то сочетайте эти туфли с длинным легким платьем и крупными серьгами. С джинсами-клеш и базовым топом — для прогулки или поездки за город. Даже офисный образ можно собрать с ними: добавьте жакет, прямые брюки, минималистичную сумку и ничего больше не нужно.
Белый, молочный, светло-желтый, серый, беж — это самые популярные варианты. Но есть и смелые: красный, бирюзовый, насыщенно-зеленый. Идея такова: выбирайте базу или делайте туфли главным акцентом в образе — как вам удобнее.
Добавим, что эти туфли легко адаптировать под осень. Достаточно добавить высокие носки в тон или плотные колготки, тренч — и получится стильный вариант на прохладную пору.
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