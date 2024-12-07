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Избегайте подделок — важные нюансы при выборе духов

7 декабря 2024 18:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как легко обнаружить подделку духов — проверенные методы
Бутылочки с духами. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Найти качественный аромат сегодня становится настоящим вызовом. В магазинах часто можно встретить подделки, которые внешне очень похожи на оригинал. Однако несколько простых способов помогут избежать ошибок и приобрести настоящие духи.

Сайт Новини.LIVE расскажет, на что обратить внимание.

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Встряхните флакон

Возьмите духи в руки и хорошо стряхните их. В качественных духах всегда много эфирных масел. При сотрясении появляются пузырьки, которые должны держаться на поверхности длительно. Если их нет или быстро исчезают, это может свидетельствовать о подделке.

Осмотрите упаковку

Обратите внимание на целлофан, в который завернута коробка. В брендовых духах он не заклеен, а зафиксирован нагревом. На упаковке должен быть прямоугольный или круглый штамп.

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Духи от Dolce & Gabbana. Фото: Pixabay

Проверьте серийный номер

Серийный номер на дне флакона должен совпадать с кодом упаковки. Он может содержать как цифры, так и буквы, но оба номера должны быть одинаковыми. Если они разные — это подделка.

Внутренняя подкладка

Оригинальные духи всегда размещены в коробке на специальной подложке, защищающей флакон от повреждений. Если флакон болтается или недостаточно надежно закреплен — это может быть фальсификат.

Срок годности

Обязательно проверьте срок годности и дату изготовления. Оригинальные духи обычно сохраняются закрытыми 3-5 лет, а после открытия — до 6-12 месяцев. Эта информация должна быть указана на упаковке.

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Флаконы с духами. Фото: Pixabay

Почему важно проверять духи

Подделки не только обладают худшим ароматом, но и могут содержать опасные для здоровья компоненты. Поэтому, покупая духи, не торопитесь и тщательно проверяйте каждую деталь.

Теперь вооружившись этими советами, вы сможете легко отличить оригинальный аромат от подделки и сделать свою покупку безопасной.

Раньше мы писали о том, каких духов лучше избегать.

Также мы сообщали, какие духи любят украинские звезды.

духи мошенничество покупки аромат подделки

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