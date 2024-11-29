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Парфуми, які люблять українські зірки — топ ароматів сезону

29 листопада 2024 15:11
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Парфуми українських зірок — улюблені аромати знаменитостей
Флакон з парфумами. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Парфуми — це не лише про аромат, а й про настрій та стиль. Українські акторки Катя Кузнєцова та Любава Грешнова розповіли, які парфуми для них — справжній must-have цієї зими.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Катя Кузнєцова, яка завжди виглядає доглянуто та стильно, поділилася, що її фаворитом став Black Tie Celine. Цей унісекс-аромат поєднує ірис, кедр, ваніль та мускус. Він ідеально пасує для зимових вечорів — теплий, елегантний і дуже вишуканий.

Ціна: близько 15 тисяч гривень за 100 мл

Парфуми, які люблять українські зірки — топ ароматів сезону - фото 1
Парфум Кузнєвової. Фото: Instagram.katykino

Вибір Грешнової – фруктова ніжність

Любава Грешнова, яка живе на дві країни — Україну та Польщу — не уявляє зиму без Byredo Pulp. Цей аромат — наче подих свіжості: чорна смородина, інжир, яблуко, персик і трохи праліне. Ідеальний вибір, щоб додати яскравості навіть найсірішим дням.

Цей фруктово-квітковий аромат коштує близько 10 тисяч гривень за 100 мл.

Парфуми, які люблять українські зірки — топ ароматів сезону - фото 2
Парфум Грешнової. Фото: Instagram.ubavagreshnova

Обидва аромати є прикладом того, як парфуми можуть стати частиною зимового образу, додаючи йому завершеності та вишуканості.

Якщо ви шукаєте натхнення для створення свого стильного зимового настрою або цікавий варіант для подарунка, можете розглянути й такі аромати.

Раніше ми писали про топові аромати для жінок 2025 року.

Також ми повідомляли про дизайн манікюру, який чоловіки обожнюють.

 

мода знаменитості духи зірки стиль

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