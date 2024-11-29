Духи украинских звезд — любимые ароматы знаменитостей

Флакон с духами. Фото: Pixabay

Духи — это не только об аромате, но и о настроении и стиле. Украинские актрисы Катя Кузнецова и Любава Грешнова рассказали, какие духи для них — настоящий must-have этой зимой.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Волшебный аромат от Кузнецовой

Катя Кузнецова, всегда выглядящая ухоженно и стильно, поделилась, что ее фаворитом стал Black Tie Celine. Этот унисекс-аромат сочетает ирис, кедр, ваниль и мускус. Он идеально подходит для зимних вечеров — теплый, элегантный и очень изысканный.

Цена: около 15 тысяч гривен за 100 мл.

Духи Кузнецовой. Фото: Instagram.katykino

Выбор Грешновой — фруктовая нежность

Любава Грешнова, живущая на две страны — Украину и Польшу — не представляет зиму без Byredo Pulp. Этот аромат — как дыхание свежести: черная смородина, инжир, яблоко, персик и немного пралине. Идеальный выбор, чтобы добавить яркости даже самым серым дням.

Этот фруктово-цветочный аромат стоит около 10 тысяч гривен за 100 мл.

Духи Грешновой. Фото: Instagram.ubavagreshnova

Оба аромата являются примером того, как духи могут стать частью зимнего образа, придавая ему завершенности и изысканности.

Если вы ищете вдохновение для создания своего стильного зимнего настроения или интересный вариант подарка, можете рассмотреть и такие ароматы.

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