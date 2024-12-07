Як легко виявити підробку парфумів — перевірені методи

Пляшечки з парфумами. Фото: Pixabay

Знайти якісний аромат сьогодні стає справжнім викликом. У магазинах часто можна натрапити на підробки, які зовні дуже схожі на оригінал. Однак кілька простих способів допоможуть уникнути помилок і придбати справжні парфуми.

Сайт Новини.LIVE розповість, на що звернути увагу.

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Струсіть флакон

Візьміть парфуми в руки і добре струсіть їх. У якісних парфумах завжди багато ефірних олій. При стрясанні з’являються бульбашки, які повинні триматися на поверхні тривалий час. Якщо їх немає або вони швидко зникають, це може свідчити про підробку.

Огляньте упаковку

Зверніть увагу на целофан, у який загорнута коробка. У брендових парфумах він не заклеєний, а зафіксований нагріванням. На упаковці повинен бути круглий або прямокутний штамп.

Парфуми від Dolce & Gabbana. Фото: Pixabay

Перевірте серійний номер

Серійний номер на дні флакона має збігатися з кодом на упаковці. Він може містити як цифри, так і букви, але обидва номери повинні бути однаковими. Якщо вони різні — це підробка.

Внутрішня підкладка

Оригінальні парфуми завжди розміщені в коробці на спеціальній підкладці, яка захищає флакон від пошкоджень. Якщо флакон бовтається або недостатньо надійно закріплений — це може бути фальсифікат.

Термін придатності

Обов’язково перевірте термін придатності та дату виготовлення. Оригінальні парфуми зазвичай зберігаються закритими 3-5 років, а після відкриття — до 6-12 місяців. Ця інформація повинна бути вказана на упаковці.

Флакони з парфумами. Фото: Pixabay

Чому важливо перевіряти парфуми

Підробки не лише мають гірший аромат, але й можуть містити небезпечні для здоров’я компоненти. Тому, купуючи парфуми, не поспішайте і ретельно перевіряйте кожну деталь.

Тепер, озброївшись цими порадами, ви зможете легко відрізнити оригінальний аромат від підробки й зробити свою покупку безпечною.

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