Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Уникайте підробок — важливі нюанси при виборі парфумів arrow

Уникайте підробок — важливі нюанси при виборі парфумів

7 грудня 2024 18:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як легко виявити підробку парфумів — перевірені методи
Пляшечки з парфумами. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Знайти якісний аромат сьогодні стає справжнім викликом. У магазинах часто можна натрапити на підробки, які зовні дуже схожі на оригінал. Однак кілька простих способів допоможуть уникнути помилок і придбати справжні парфуми.

Сайт Новини.LIVE розповість, на що звернути увагу.

Читайте також:

Як перевірити якість парфумів

Струсіть флакон

Візьміть парфуми в руки і добре струсіть їх. У якісних парфумах завжди багато ефірних олій. При стрясанні з’являються бульбашки, які повинні триматися на поверхні тривалий час. Якщо їх немає або вони швидко зникають, це може свідчити про підробку.

Огляньте упаковку

Зверніть увагу на целофан, у який загорнута коробка. У брендових парфумах він не заклеєний, а зафіксований нагріванням. На упаковці повинен бути круглий або прямокутний штамп.

Уникайте підробок — важливі нюанси при виборі парфумів - фото 1
Парфуми від Dolce & Gabbana. Фото: Pixabay

Перевірте серійний номер

Серійний номер на дні флакона має збігатися з кодом на упаковці. Він може містити як цифри, так і букви, але обидва номери повинні бути однаковими. Якщо вони різні — це підробка.

Внутрішня підкладка

Оригінальні парфуми завжди розміщені в коробці на спеціальній підкладці, яка захищає флакон від пошкоджень. Якщо флакон бовтається або недостатньо надійно закріплений — це може бути фальсифікат.

Термін придатності

Обов’язково перевірте термін придатності та дату виготовлення. Оригінальні парфуми зазвичай зберігаються закритими 3-5 років, а після відкриття — до 6-12 місяців. Ця інформація повинна бути вказана на упаковці.

Уникайте підробок — важливі нюанси при виборі парфумів - фото 2
Флакони з парфумами. Фото: Pixabay

Чому важливо перевіряти парфуми

Підробки не лише мають гірший аромат, але й можуть містити небезпечні для здоров’я компоненти. Тому, купуючи парфуми, не поспішайте і ретельно перевіряйте кожну деталь.

Тепер, озброївшись цими порадами, ви зможете легко відрізнити оригінальний аромат від підробки й зробити свою покупку безпечною.

Раніше ми писали про те, яких парфумів краще уникати.

Також ми повідомляли, які парфуми люблять українські зірки.

духи шахрайство покупки аромат підробки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 У Сирії повстанці заявляють про оточення Дамаска, — CNN

18:05 Новий президент Євроради скликає саміт — запрошено Зеленського

18:04 На Одещині відремонтують ліцей майже за сто мільйонів гривень

18:03 Зеленський обговорив з канцлером Австрії захист енергосистеми

17:44 У МЗС відреагували на російське втручання у вибори в Румунії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

17:35 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

17:26 На трасі Одеса-Рені утворились затори та черги на виїзд з України

17:20 У Словаччині скоротять допомогу українським біженцям, — ЗМІ

17:19 Стихія атакує Київ завтра — синоптики випустили попередження

18:26 У Сирії повстанці заявляють про оточення Дамаска, — CNN

18:05 Новий президент Євроради скликає саміт — запрошено Зеленського

18:04 На Одещині відремонтують ліцей майже за сто мільйонів гривень

18:03 Зеленський обговорив з канцлером Австрії захист енергосистеми

17:44 У МЗС відреагували на російське втручання у вибори в Румунії

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:35 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

17:26 На трасі Одеса-Рені утворились затори та черги на виїзд з України

17:20 У Словаччині скоротять допомогу українським біженцям, — ЗМІ

17:19 Стихія атакує Київ завтра — синоптики випустили попередження

17:16 Австрія пропонує Зеленському провести у Відні мирні переговори

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят