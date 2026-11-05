Актёр Омар Си в шапке от Руслана Багинского. Фото: кадр из сериала

В четвёртой части французского сериала "Люпен" от Netflix главный герой Ассан Диоп, которого играет актёр Омар Си, появился в шапке-бини украинского бренда Ruslan Baginskiy. Она стала частью одного из образов персонажа во время маскировки.

Об этом сообщили на Instagram-странице бренда, информирует Новини.LIVE.

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Какую вещь украинского бренда носит герой "Люпена"

На опубликованных кадрах Ассан Диоп появился в синей шапке с фирменной надписью Ruslan Baginskiy. Она стала частью одного из образов персонажа, который по сюжету использует перевоплощения и маскировку, чтобы оставаться неузнаваемым.

Персонаж Омара Си в шапке от Руслана Багинского. Фото: кадр из сериала

Украинский бренд поблагодарил Netflix, команду сериала и Омара Си за сотрудничество.

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Что известно о четвёртой части сериала "Люпен"

Премьера четвёртой части сериала состоялась 23 октября 2026 года. Она состоит из восьми эпизодов.

В центре сюжета — Ассан Диоп, искусный вор, который черпает вдохновение в приключениях литературного персонажа Арсена Люпена. Его создал французский писатель Морис Леблан.

Кроме того, к выходу нового сезона Омар Си записал видеообращение к украинцам. В нём актёр поздоровался со зрителями и призвал их отыскать новые образы своего персонажа.

"Привет, Украина! Я вернулся с новыми образами. Кажется, вы это обожаете, мои маленькие озорники. Так что теперь ваша очередь их найти. Часть 4 уже доступна на Netflix", — сказал актер.

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