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Головна Мода Український бренд Ruslan Baginskiy потрапив у новий сезон серіалу Netflix

Український бренд Ruslan Baginskiy потрапив у новий сезон серіалу Netflix

Ua ru
5 листопада 2026 14:35
Омар Сі з’явився в серіалі "Люпен" у шапці українського бренду кадр з серіалу
Актор Омар Сі у шапці від Ruslan Baginskiy. Фото: кадр з серіалу

У четвертій частині французького серіалу "Люпен" від Netflix головний герой Ассан Діоп, якого грає актор Омар Сі, з’явився в шапці-біні українського бренду Ruslan Baginskiy. Вона стала частиною одного з образів персонажа під час маскування.

Про це повідомили на Instagram-сторінці бренду, інформує Новини.LIVE.

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Яку річ українського бренду носить герой "Люпена"

На оприлюднених кадрах Ассан Діоп з’явився в синій шапці з фірмовим написом Ruslan Baginskiy. Вона стала частиною одного з образів персонажа, який за сюжетом використовує перевтілення та маскування, щоб залишатися невпізнанним.

Український бренд Ruslan Baginskiy потрапив у новий сезон серіалу Netflix - фото 1
Персонаж Омара Сі у шапці від Ruslan Baginskiy. Фото: кадр з серіалу

Український бренд подякував Netflix, команді серіалу та Омару Сі за співпрацю.

Що відомо про четверту частину серіалу "Люпен"

Прем’єра четвертої частини серіалу відбулася 23 жовтня 2026 року. Вона складається з восьми епізодів.

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У центрі сюжету — Ассан Діоп, майстерний злодій, який надихається пригодами літературного персонажа Арсена Люпена. Його створив французький письменник Моріс Леблан.

Також до виходу нового сезону Омар Сі записав відеозвернення до українців. У ньому актор привітався з глядачами та закликав їх відшукати нові перевтілення свого персонажа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Привіт, Україно! Я повернувся з новими перевтіленнями. Здається, ви це обожнюєте, мої маленькі бешкетники. Тож тепер ваша черга їх відшукати. Частина 4 уже доступна на Netflix", — сказав актор.

Також Новини.LIVE розповідали, які ботильйони цієї осені обирають француженки. Моделі з широкою халявою та м’якими складками поєднують із джинсами, сукнями й спідницями. Стилісти також пояснили, на які матеріали та кольори варто звернути увагу під час вибору взуття.

Крім того, Новини.LIVE писали, як підібрати бордову помаду, щоб вона пасувала до тону шкіри. Візажисти радять враховувати підтон обличчя та обирати відтінок із відповідними винними, сливовими чи коричнюватими нюансами. Також у матеріалі розповіли про способи нанесення та закріплення помади.

серіал Netflix Руслан Багінський відомі бренди українські виробники
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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