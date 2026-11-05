Актор Омар Сі у шапці від Ruslan Baginskiy. Фото: кадр з серіалу

У четвертій частині французького серіалу "Люпен" від Netflix головний герой Ассан Діоп, якого грає актор Омар Сі, з’явився в шапці-біні українського бренду Ruslan Baginskiy. Вона стала частиною одного з образів персонажа під час маскування.

Про це повідомили на Instagram-сторінці бренду, інформує Новини.LIVE.

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Яку річ українського бренду носить герой "Люпена"

На оприлюднених кадрах Ассан Діоп з’явився в синій шапці з фірмовим написом Ruslan Baginskiy. Вона стала частиною одного з образів персонажа, який за сюжетом використовує перевтілення та маскування, щоб залишатися невпізнанним.

Персонаж Омара Сі у шапці від Ruslan Baginskiy. Фото: кадр з серіалу

Український бренд подякував Netflix, команді серіалу та Омару Сі за співпрацю.

Що відомо про четверту частину серіалу "Люпен"

Прем’єра четвертої частини серіалу відбулася 23 жовтня 2026 року. Вона складається з восьми епізодів.

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У центрі сюжету — Ассан Діоп, майстерний злодій, який надихається пригодами літературного персонажа Арсена Люпена. Його створив французький письменник Моріс Леблан.

Також до виходу нового сезону Омар Сі записав відеозвернення до українців. У ньому актор привітався з глядачами та закликав їх відшукати нові перевтілення свого персонажа.

"Привіт, Україно! Я повернувся з новими перевтіленнями. Здається, ви це обожнюєте, мої маленькі бешкетники. Тож тепер ваша черга їх відшукати. Частина 4 уже доступна на Netflix", — сказав актор.

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