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Главная Мода В Китае носят маски из лотоса — новый тренд лета 2025 года

В Китае носят маски из лотоса — новый тренд лета 2025 года

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 10:40
Маски из листьев лотоса - тренд, который удивил даже модников
Лотос. Фото: Freepik

Китайская молодежь снова удивила мир — на этот раз самодельным лайфхаком против жары. В южных провинциях страны — Чжэцзян, Сычуань и Фуцзянь — вместо традиционного крема или шляпы, местные жители прикрывают лицо гигантскими листьями лотоса.

В South China Morning Post рассказали подробнее о новом тренде и его предназначении.

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В Киев просто берут зеленые листья из пруда, вырезают в них отверстия для глаз и носа — и вуаля, готова "экомаска". Чтобы она держалась на голове, используют обычные шляпы с ремешком. Листок такой большой, что полностью закрывает лицо и даже больше.

Один парень признался журналистам, что сначала хотел воспользоваться косметической маской от солнца, но увидел в воде лотос и решил действовать креативно. И не прогадал: загорело все тело, кроме лица. Говорит, это и натурально, и бесплатно.

Маска з лотоса набирає популярності
Маска из лотоса. Фото: кадр видео

В соцсетях шквал реакций. Кто-то в восторге, другие же шутят, что с такими масками люди напоминают комаров-мутантов или родственников Пиноккио. Особенно, когда листок немного перекосится. Однако не всем до смеха: некоторые считают такой подход опасным. Например, у водителя скутера такая "маска" может слететь из-за ветра или перекрыть обзор. Поэтому стоит быть осторожными.

Как бы там ни было, китайская молодежь снова показала, что фантазии ей не занимать. А мы сидим и думаем: может, и вправду стоит взглянуть на пруд под другим углом.

Ранее мы писали о том, какие продукты могут влиять на кожу лучше любых кремов.

Также мы сообщали, какие ошибки в уходе за кожей допускают большинство.

Китай мода тренды уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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