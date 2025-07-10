Маски з листя лотоса — тренд, який здивував навіть модників

Лотос. Фото: Freepik

Китайська молодь знову здивувала світ — цього разу саморобним лайфхаком проти спеки. У південних провінціях країни — Чжецзян, Сичуань і Фуцзянь — замість традиційного крему чи капелюха, місцеві жителі прикривають обличчя гігантським листям лотоса.

У South China Morning Post розповіли детальніше про новий тренд і його призначення.

Реклама

Читайте також:

Чому маска з лотоса стала такою популярною

В Київ просто беруть зелене листя зі ставка, вирізають у ньому отвори для очей і носа — й вуаля, готова "екомаска". Щоб вона трималась на голові, використовують звичайні капелюхи з ремінцем. Листок такий великий, що повністю закриває обличчя й навіть більше.

Один хлопець зізнався журналістам, що спочатку хотів скористатися косметичною маскою від сонця, але побачив у воді лотос і вирішив діяти креативно. І не прогадав: засмагло все тіло, крім обличчя. Каже, це і натурально, і безкоштовно.

Маска з лотоса. Фото: кадр відео

У соцмережах шквал реакцій. Хтось у захваті, інші ж жартують, що з такими масками люди нагадують комарів-мутантів або родичів Піноккіо. Особливо, коли листок трішки перекоситься. Проте не всім до сміху: дехто вважає такий підхід небезпечним. Наприклад, у водія скутера така "маска" може злетіти через вітер або перекрити огляд. Тому варто бути обережними.

Хоч би як там було, китайська молодь знову показала, що фантазії їй не позичати. А ми сидимо й думаємо: може, і справді варто глянути на ставок під іншим кутом.

Раніше ми писали про те, які продукти можуть впливати на шкіру краще за будь-які креми.

Також ми повідомляли, які помилки в догляді за шкірою допускають більшість.